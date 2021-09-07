Кандидати в канцлери Німеччини: що (не) робити, щоб перемогти?

Франк Штаусс (Frank Stauss) як політичний радник організовував різні передвиборні кампанії - зокрема, колишнього мера Берліна Клауса Воверайта (Klaus Wowereit), нинішнього президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмаєра (Frank-Walter Steinmeier), прем'єр-міністерки федеральної землі Рейнланд-Пфальц Малу Драєр (Malu Dreyer) і нинішнього кандидата в канцлери Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz). У 2013 році вийшла його знаменита книжка "Виборча кампанія в пекельній поїздці - інсайдерський звіт" (Höllenritt Wahlkampf: Ein Insider-Bericht). За кілька тижнів до цьогорічних виборів до Бундестагу (26 вересня) Франк Штаусс відповів на запитання DW.

DW: Відомий німецький гуморист Лоріо (Loriot) якось сказав: "Найкраще місце для політика - виборчий плакат. На ньому він прийнятний, безшумний та легко знімається". Наскільки тихою може бути виборча кампанія?

Франк Штаусс: Саме виборчі плакати є культурним надбанням Німеччини, в них справді давні традиції. І для багатьох це дійсно сигнал, що скоро вибори. З іншого боку, виборча кампанія, природно, має свою тематичну спрямованість і, якщо хочете, тією чи іншою мірою - свою глибину. У виборців з'являється можливість дізнатися більше, ніж будь-коли раніше. Але нинішня передвиборна кампанія у німецьких виборців особливого захоплення поки не викликала. Багато гасел видаються безглуздими, проте більш гострою і актуальною стає персоналізація політики.

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Політтехнолог Франк Штаусс

Процес персоналізації з роками набирає обертів, це пов'язано з нашим фрагментованим медійним ландшафтом, за яким ми більше не досягаємо людей напряму, як в минулому. Багато людей відключаються від політичного і соціального дискурсів у ЗМІ просто тому, що сьогодні у них набагато більше можливостей вибору джерел тієї чи іншої інформації, або для того, щоб відволіктися від неї на інші теми. В результаті політичні знання та поінформованість людей фактично зменшуються, а не збільшуються.

"Втрата контролю через можливості вибору джерел інформації"

Чи полегшує така ситуація роботу політичного радника за принципом: головне, щоб мій кандидат добре виглядав та привертав до себе увагу, якщо більша частина суспільства все одно не цікавиться змістом його виборчої програми?

Звичайно, на кандидатові лежить велика відповідальність. Ми також зараз чітко бачимо і розуміємо, що означає, коли кандидати просто не працюють, тобто коли вони не відповідають вимогам виборців. У цьому сенсі шансів на успіх як мінімум стільки ж, скільки і небезпек їх втратити.

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Керівники виборчих кампаній часто працюють у дуже ворожому середовищі, намагаючись встановити певний контроль над ним. Але небезпека втрати контролю завжди існує, адже у виборців набагато більше інформаційних каналів, ніж було раніше. У виборчого штабу може бути чудово вибудувана передвиборна кампанія, як раптом з'являється якийсь Rezo (відомий і популярний відеоблогер у Німеччині, який критикує політиків на своєму каналі. - Ред.), котрий зводить все нанівець.

Rezo - популярний німецький блогер, який критикує політиків

Троє кандидатів у канцлери Німеччини - Анналена Бербок (Annalena Baerbock), Армін Лашет (Armin Laschet) та Олаф Шольц (Olaf Scholz) - усі вони різною мірою обтяжені політичними помилками чи необачними діями. Наскільки важливою є культура виправлення помилок, тобто прозорість у роботі над власними помилками?

Це надзвичайно важливо, адже на кандидатів спрямована пильна увага громадськості. Зараз у нас виникла ситуація, коли чинна канцлерка не балотується. Люди мають перелаштуватися і усвідомити: мені потрібно більш уважно поглянути на цих трьох кандидатів, з яких потрібно вибрати одного. І, либонь, двоє на даний момент не набирають потрібної кількості голосів. Олаф Шольц теж помилявся і часом невдало висловлювався на публіці, але він так довго обіймав керівну посаду і був у всіх перед очима, що дійсно став для багатьох виборців визнаним брендом. Йому тепер довіряють набагато більше, ніж двом іншим кандидатам.

"У виборчій кампанії не буває історичного моменту"

Навіть якщо фінансові скандали, як-от Cum-Ex чи Wirecard, дуже заплутані та складні, щоб безпосередньо ними обтяжити Шольца, але ж він реалізував в уряді й реформу німецької соціальної системи та ринку праці - Agenda 2010, яку у разі успіху на виборах як канцлер має намір згорнути. Чи правдоподібна така позиція?

Виборці так не думають. Вони розуміють, що світ змінюється і що відповіді на питання сьогодні відрізняються від відповідей десяти- або двадцятирічної давності. У виборчій кампанії ніколи не буває історичного моменту. Виборці завжди дивляться вперед: кому можна довірити керівництво країною на наступні чотири роки?

Ви як керівник виборчих кампаній втручаєтесь у перебіг побій, коли справи йдуть погано, а рейтинг кандидата падає? Коли він, наприклад, у невідповідний момент сміється перед телекамерою чи прикрашає свою політичну кар'єру?

Дивитись відео 02:54 Поділитись Усі три кандидати у канцлери ФРН не виключають зупинки "Північного потоку-2" (28.06.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3vh3x Усі три кандидати у канцлери ФРН не виключають зупинки "Північного потоку-2" (28.06.2021)

Важливо заздалегідь втрутитися, скажімо, в питанні підготовки публічного резюме кандидата. Це все можна і потрібно було перевірити заздалегідь. Адже вже задовго було зрозуміло, що хтось із двох співголів партії "Союз-90/Зелені" - Анналена Бербок або Роберт Габек (Robert Habeck) - братиме участь у боротьбі за посаду канцлера. Це була просто невдача, помилка (неточність в офіційній біографії Бербок. - Ред.), якої можна було уникнути заздалегідь.

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Утім, навіть якщо ви консультант, то не зможете уникнути невчасного сміху Лашета (під час виступу президента Штайнмаєра на місці катастрофічної повені на заході Німеччини. - Ред.). Завдання команди консультантів, котрі супроводжують кандидата, звісно, полягає у тому, щоб бути уважними і стежити за тим, де саме зараз перебуває кандидат та який імідж створює? Були ж і постановочні знімки кандидата Арміна Лашета перед великою купою сміття у зоні лиха, і, тим не менш, це була дурість чи просто нонсенс.

Як ви намагаєтесь переломити негативні тенденції?

Спершу це необхідно прийняти як даність. Це найголовніше. Треба йти тільки вперед, не гаючи жодного дня. І в такому разі доведеться серйозно говорити зі своїм кандидатом та переконати його у тому, що ми не можемо продовжувати передвиборну кампанію, як раніше. Необхідно все осмислити, зважити кожен новий крок, кожне нове слово.

"Люди обирають не команду"

Арміна Лашета критикували за те, що на самому початку виборчої кампанії він не назвав свою команду, але потім, коли його рейтинг почав падати, він її раптом представив. З іншого боку, на його тлі Олаф Шольц, здається, виграє тим, що ніхто з його соратників з СДПН не з'являється поруч з ним. Яку роль насправді відіграє команда кандидата?

Дивитись відео 05:54 Поділитись Німеччина після Меркель: хто для України буде кращим канцлером? (22.04.2021) Відправити Facebook EMail Vkontakte Telegram Whatsapp Web Facebook Messenger Web Постійне посилання https://p.dw.com/p/3sR1r Німеччина після Меркель: хто для України буде кращим канцлером? (22.04.2021)

Якщо говорити відверто, то ефект від того, що кандидат представляє свою команду, дорівнює нулю, тобто цей трюк не працює на користь кандидата. Люди не голосують за команду, особливо коли йдеться про кандидата в канцлери. Вони ухвалюють рішення тільки зважаючи на "номер один", тобто орієнтуючись винятково на якості цього кандидата.

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Останні роки і десятиліття минули під впливом глобальних проблем, які вимагали досягнення консенсусу між партіями урядової коаліції: фінансова криза, пандемія, серйозні зміни клімату. Як виробляються однозначні рішення, для яких необхідні узгоджені дії всіх сторін?

Звичайно, легше не стало. З іншого боку, для мене це дуже обнадійливий сигнал про політичні настрої в суспільстві і стабільність демократії в Німеччині. Дослідницька група "Вибори" (Forschungsgruppe Wahlen) на замовлення ZDF провела опитування, чи добре працювала Анґела Меркель (Angela Merkel)? 83 відсотки опитаних відповіли ствердно. Це означає, що існує базовий демократичний консенсус, в який не вписується тільки АдН (правоекстремістська партія "Альтернатива для Німеччини". - Ред.). Аналогічні ствердні результати дають відповіді і на питання про те, чи спричинені зміни клімату діяльністю людини? У нас в Німеччині дуже розсудливе населення.

"Зараз не час для ентузіазму"

Однак консенсус породжує і відчуття, що не має вагомого значення, яку з демократичних партій я оберу: політика буде багато в чому ідентична, незважаючи на склад правлячої коаліції. Це багато у чому залежить від культури політичних дебатів: якщо є консенсус, то й немає про що сперечатись.

Ситуація, коли вибори справді стають рушійною силою, в Німеччині вкрай рідкісна. Це теж не є частиною нашої політичної культури. Люди дуже тверезо підходять до ухвалення своїх рішень на виборах, і треба зауважити, що в кінцевому підсумку перевагу мають і тверезомислячі кандидати. Зараз не час для ентузіазму. У нас на даний момент немає особистостей, які могли б викликати такий емоційний сплеск в суспільстві.

Ваша робота - продати виборцям людину та ідеї, які вона представляє. Наскільки ви як продавець повинні бути переконані у тому, що пропонуєте потрібну людину з правильними ідеями, тобто, щоб форма відповідала змісту?

У вас не повинно бути відрази до того, що ви робите. Не завжди потрібно погоджуватися на всі сто відсотків, це як під час голосування - важливо зважувати всі "за" і "проти". Йдеться про підтримку людини, котра, як я бачу, добре впорається зі своєю роботою. Це відчуття просто необхідно, якщо ви керуєте передвиборною кампанією свого кандидата.