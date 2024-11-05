WSJ: Спецслужби РФ хотіли скоїти теракти на літаках у США

За відправленням посилок із запалювальними пристроями, які мали спричинити пожежу в літаках, що летіли до США і Канади, стоїть Росія, пише WSJ із посиланням на джерела у спецслужбах.

Відправлені російськими агентами через німецьку кур'єрську компанію DHL два пристрої, які загорілися в липні в логістичних центрах у Німеччині та Великобританії, мали спричинити пожежу на борту вантажних або пасажирських літаків, які прямували до США і Канади. Про це в понеділок, 4 листопада, повідомило видання The Wall Street Journal (WSJ) із посиланням на джерела в західних спецслужбах.

Під час національних розслідувань інцидентів із займанням посилок у центрах DHL, що сталися в німецькому Лейпцигу та англійському Бірмінгемі, з'ясувалося, що пристрої, які мали опинитися в літаках, - це електричні масажери, начинені легкозаймистою речовиною на основі магнію, зазначає видання. При цьому співрозмовники WSJ вказують, що посилки із запалювальними пристроями "були частиною ширшої російської диверсійної кампанії" проти Вашингтона і його союзників.

Представники західних спецслужб у розмові з виданням заявили, що дві посилки були "пробною спробою" з метою з'ясувати, як пронести запалювальні пристрої на літаки, що летять до Північної Америки.

Арешти диверсантів у Польщі

Наприкінці жовтня Національна прокуратура Польщі заявила про арешт чотирьох осіб у зв'язку із загоряннями на складах DHL, висунувши їм обвинувачення в участі в терористичних операціях за дорученням іноземної розвідки. Повідомлялося, що Варшава співпрацює з іншими країнами, щоб затримати ще двох підозрюваних.

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Якби пристрої запалали не на складах, а в літаках, подібна атака Москви стала б "серйозною ескалацією", заявив глава зовнішньої розвідки Польщі Павел Шота. "Я не впевнений, що політичні лідери Росії усвідомлюють наслідки, якби один із цих пакетів вибухнув, спричинивши масові жертви", - сказав Шота WSJ. Інші представники західних спецслужб підтверджують, що за відправленням посилок стоїть Росія, а саме її підрозділ зовнішньої розвідки - Головне управління генштабу ЗС РФ (до 2010 року відомої як ГРУ. - Ред.).

Кремль у коментарі WSJ відкинув ці звинувачення. "Це традиційні бездоказові інсинуації ЗМІ", - заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков.

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