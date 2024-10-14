У Німеччині фіксують зростання активності спецслужб Росії

За оцінкою представників служб безпеки, акти диверсії на замовлення РФ в Європі спрямовані на те, щоб завадити Заходу підтримувати Україну.

Влада Німеччини фіксує посилення активності російських спецслужб, випливає з інтерв'ю міністерки внутрішніх справ ФРН Ненсі Фезер (Nancy Faeser), оприлюдненого у діловій газеті Handelsblatt у понеділок, 14 жовтня.

"Ми бачимо, що путінський режим стає дедалі агресивнішим", - заявила Фезер у зв'язку з цим.

Водночас міністерка наголосила, що російські розвідувальні служби послабилися в Німеччині завдяки висилці з країни цілої низки агентів РФ.

За її словами, німецькі служби безпеки "задіюють неймовірні ресурси, щоб захистити країну від загрози російського шпигунства, актів диверсії та кібератак". Так, кілька місяців тому вдалося запобігти атакам з використанням вибухівки, що готувалися в Німеччині за завданням Москви. За словами Фезер, метою цих атак було завадити наданню Німеччиною військової допомоги Україні.

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Віцеголова комітету Бундестагу з контролю за діяльністю спецслужб Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) також вважає "дуже ймовірним", що спецпідрозділ головного розвідувального управління генерального штабу збройних сил РФ (російська військова розвідка, раніше відома як ГРУ. - Ред.) активно діє на території Німеччини. "Тож імовірними є акти диверсії та цілеспрямовані замахи на вбивство", - зазначив політик у розмові з Handelsblatt.

За оцінкою Кізеветтера, російська військова розвідка відповідає за низку актів диверсії в Європі. Цю інформацію, як пишуть журналісти, підтвердили також джерела в службах безпеки Німеччини. Одне з джерел уточнило у розмові з виданням, що російська військова розвідка посилено займається дезінформацією та шпигунством, а також веде діяльність, спрямовану на підірвання довіри громадян до німецької держави.

Російські спецслужби використовують "одноразових шпигунів"

Зазначається, що при організації диверсій російська сторона нерідко вдається до "агентів низового рівня" або "одноразових шпигунів". Ідеться про молодих людей, які мають коріння з СРСР, підтримують політику російської держави та бажають швидко заробити. "Ці диверсанти, завербовані через соціальні мережі або месенджери типу Telegram, не мають спецпідготовки агентів, - частина гібридної війни проти Заходу", - йдеться у публікації.

Завданням "одноразових шпигунів" є візуальне поширення антиукраїнських гасел або свастик. За фото, що підтверджує результат, зловмисники одержують по 5-10 євро, зазначається у статті.

Раніше, 8 жовтня, глава розвідувальної служби Великобританії MI-5 заявив, що у зв'язку з масштабною підтримкою України, Британія має бути готовою до того, що "російський режим" влаштовуватиме акти агресії на її території. "Зокрема, ГРУ виконує постійну місію зі створення хаосу на британських та європейських вулицях: ми бачили підпали, диверсії та багато іншого. Небезпечні дії, що здійснюються з дедалі більшою нерозсудливістю. І ефект від них прямо протилежний тому, що задумала російська держава, а саме: посилення оперативної координації з партнерами в Європі та за її межами", - заявив глава МІ-5.