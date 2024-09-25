Німецькі ЗМІ розповіли про шпигунство РФ у Балтійському морі

РФ займається систематичним шпигунством на Балтійському та Північному морях під виглядом наукових досліджень, з'ясували телеканали NDR і WDR, а також газета SZ. У фокусі Росії - об'єкти критичної інфраструктури та НАТО.

Росія займається систематичним збором інформації про газопроводи, кабелі передачі даних, вітряні парки та військову інфраструктуру в Балтійському морі. Такого висновку дійшли журналісти-розслідувачі в рамках міжнародного проєкту "Російські шпигунські кораблі", в якому брали участь німецькі громадсько-правові телеканали NDR і WDR, а також газета Süddeutsche Zeitung, результати якого оприлюднили 24 вересня.

РФ шпигує за критичною інфраструктурою з військових кораблів

За їхніми даними, Росія використовує для шпигунства за об'єктами критично важливої інфраструктури так звані "дослідницькі кораблі", оснащені чутливою гідроакустичною та радіолокаційною технікою. Офіційно ці кораблі займаються "океанографічними дослідженнями", але насправді більшість з них закріплені за міністерством оборони РФ або військово-морським флотом РФ.

Від початку повномасштабної війни Росії проти України щонайменше 72 таких кораблі здійснили понад 400 рейсів, зазначають журналісти, які проаналізували понад тисячу повідомлень з російських кораблів, переданих азбукою Морзе, а також супутникові знімки.

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Північне і Балтійське моря - у фокусі російських спецслужб

Результати розслідування показують, що Північне і Балтійське моря опинилися у фокусі зусиль Росії в сфері шпигунства. Російські кораблі щонайменше 60 разів здійснювали підозрілі, надзвичайно повільні проходи зиґзаґоподібною траєкторією, здебільшого з вимкненою автоматичною ідентифікаційною системою. Такі маневри багаторазово здійснювались в безпосередній близькості до об'єктів критичної інфраструктури.

На думку експертів, такі прийоми використовуються для точного вимірювання об'єктів з метою підготовки до можливих диверсій. У відповідь на запит авторів розслідування глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль (Bruno Kahl) заявив про "дуже конкретну" загрозу. За його словами, РФ прискорює темпи, щоб не упустити можливості дій проти Заходу у військовій сфері.

Росіяни збирали дані про НАТО, вітропарк і газопроводи

Серед імовірних цілей російського шпигунства - район занурення підводних човнів НАТО, вітряна електростанція біля балтійського острова Рюген і газопровід Balticconnector. Через деякий час після підозрілих дій російських кораблів цей газопровід між Фінляндією та Естонією був пошкоджений якорем китайського корабля, естонське слідство заявляло про диверсію. У Північному морі кораблі РФ, вочевидь, збирали інформацію про газопровід Europipe з Норвегії в Німеччину.

Журналістам вдалося отримати підтвердження даних дій РФ від колишнього члена екіпажу дослідницького корабля "Сибиряков". Він заявив про стратегічний інтерес росіян до іноземної критичної інфраструктури, оскільки Росія отримає перевагу, знищивши її в разі війни. "Тому пряма функція дослідницьких кораблів - сканувати морське дно і надавати цю інформацію військовим", - пояснив він.

Крім німецьких ЗМІ, у розслідуванні брали участь журналісти з нідерландської медіакомпанії Pointer, бельгійської VRT, естонської ERR, норвезької NRK і фінської YLE.