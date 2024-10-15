За погрозами мінування можуть стояти спецслужби РФ - ЗМІ

Листи з погрозами про мінування, які масово отримали різні установи в Україні, розсилала група, яка вербує людей для підпалу військових авто.

Листи з повідомленнями про замінування, які 14 жовтня масово розіслали українським державним установам і ЗМІ, підписала особа, яка назвала себе представником "терористичної групи", за назвою однойменного телеграм-каналу антиукраїнського спрямування, в якому поширюються заклики палити авто українських військових і переслідувати представників територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Як пише "Радіо Свобода ", в листі з погрозами, який надіслали сотням організацій, відправник "покладає провину" за нібито заплановані підриви на двох журналісток і фрілансерку видання, які нещодавно випустили розслідування про те, як російські спецслужби вербують за гроші українців, зокрема неповнолітніх, для підпалів автомобілів українських військових.

За даними проєкту розслідувань "Схеми", особа з такими установчими даними, як у відправника листа, проживає в окупованому Росією Криму та має паспорт РФ.

СБУ: Масові фейкові мінування - це російська ІПСО

У Службі безпеки України вважають, що "випадок із масовою розсилкою повідомлень про фейкові мінування варто розглядати через призму ІПСО (інформаційно-психологічна операція), спрямованої на поширення панічних настроїв у громадян нашої держави".

Нагадаємо, 14 жовтня листи про мінування отримали понад 60 закордонних дипломатичних установ України, органи державної влади, місцевого самоврядування та інші установи в різних регіонах України. Редакції низки ЗМІ також заявили, що отримали лист із попередженням про замінування. Серед них - "Радіо Свобода", "Ліга", регіональні філії "Суспільного", "Детектор медіа", "РБК-Україна". Лист з попередження про нібито замінування головного офісу в Бонні отримала і Deutsche Welle.