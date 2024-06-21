Як РФ руками неповнолітніх підпалює автомобілі ЗСУ

Росія не гребує жодними засобами у війні проти України. За даними українських правоохоронців, спецслужби РФ останнім часом дедалі частіше пробують вербувати українських підлітків на вчинення дрібних диверсій. Переважно йдеться про написи в публічних місцях антиукраїнських гасел та підпал авто українських військових. Як відбувається вербування та як цьому протидіють - у матеріалі DW.

"Заробити 500 доларів"

"17 червня мене розбудили о третій ночі, коли побачили поліцію та пожежників біля моєї автівки. Я вийшов, коли вже загасили машину. Вона не дуже постраждала - лише кілька навісних деталей розплавило", - пригадує у розмові з DW військовий ЗСУ Тарас Котов , автомобіль якого хотіли спалити. Це був військовий джип, пофарбований у зелений колір. Коли співрозмовник DW вийшов на вулицю, то поліція вже допитувала ймовірних зловмисників - жінку та її неповнолітню дитину. "Я стояв біля них і чув розмову з поліцейськими. Люди досить прості. Жінка казала, що вони в боргах, а її син побачив у Telegram, що можна заробити 500 доларів, підпаливши автівку. Тому не йдеться про якийсь там світоглядний вибір цих людей. Вони існують в іншому прошарку суспільства, де не цікавляться війною", - зазначає Котов.

Як підтвердили DW у нацполіції України, до підпалу машини Котова причетна 48-річна жінка із 14-річним сином, які приїхали до столиці із Чернігівщини. За даними правоохоронців, у Києві вони упродовж кількох днів підпалили загалом два транспортні засоби, що належать військовим. "Вказівку палити автомобілі Збройних сил України (ЗСУ) спільники отримали через соцмережі. За це замовник пообіцяв їм грошову винагороду в обмін на відео підтвердження виконаного завдання", - кажуть поліцейські.

Підпалів дедалі більше

Схожі випадки фіксуються не лише в Києві. Так, в ніч з 9 на 10 червня близько 01:30 у Дніпрі було спалене авто з написом "Евакуація ЗСУ". "Хлопці залишили автівку на ремонт і поїхали до зони бойових дій. Вона стояла біля станції техобслуговування. Напередодні підпалу, 9 червня, вдень біля машини була помічена невідома молода особа", - розповідає DW військовий Роман.

Також і в Одесі поліція недавно викрила двох хлопців, 13 та 16 років, що підпалили два автомобілі ЗСУ, а потім разом з приятелями 16 та 18 років планували підпалити ще одне авто.

Справді, підпали автомобілів військових руками підлітків останнім часом почастішали, констатує заступник начальника департаменту карного розшуку національної поліції Юрій Кузьменко. "Ми відзначаємо тенденцію активізації російських спецслужб щодо вербування наших підлітків, громадян України, з метою залучення їх до злочинної діяльності, а саме - підпалу автомобілів військовослужбовців", - наголосив він в ефірі телемарафону. Загалом, за словами Кузьменка, за останній період зафіксовано 16 фактів підпалу у Києві, Одесі та Дніпрі. "В 11 випадках особи винуватців уже встановлено та притягнуто до відповідальності", - зазначив поліцейський.

За підпал автомобілів передбачена кримінальна відповідальність - до десяти років ув'язнення. А у разі встановлення зв'язку з російськими спецслужбами, дії вже будуть кваліфіковані за статтею про диверсію, і тоді покарання передбачає від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення.

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Процес вербування

Російські спецслужби, як уточнив Кузьменко, вербують українських підлітків через соціальні мережі, зокрема Telegram, звертаючи увагу на їхні пости та коментарі. Саме під час літніх канікул, за його словами, діти проводять більше часу в соціальних мережах, коментуючи новини.

Спершу спецслужби РФ дають нібито невинні завдання, такі як намалювати графіті, переважно антиукраїнського змісту, пояснює Кузьменко. "За це обіцяють певну винагороду, яка становить від кількох до 20 тисяч гривень. У разі виконання особою цього завдання, спецслужби розуміють, що людина легко піддається впливу, і, обіцяючи легкий заробіток та значні суми винагороди - від трьох до п'яти тисяч доларів, пропонують вчиняти злочинні дії у вигляді підпалів автомобілів військовослужбовців", - пояснив він.

Для маскування транзакцій гроші часто переказують на банківську картку, оформлену на підставну особу. Саме за такою схемою діяла група зловмисників, які на замовлення спецслужб РФ підпалили одне авто військовослужбовців ТЦК у Дніпрі і планували ще підпали, з'ясувала Служба безпеки України (СБУ).

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Мотиви співпраці з окупантами

Таким чином РФ намагається створити "медійну картинку" для російських ЗМІ про наявність нібито "антиукраїнського підпілля", зазначають в СБУ. Але це вже не вперше, коли РФ робить диверсії руками підлітків. Раніше СБУ повідомляла, що російські спецслужби залучають неповнолітніх дітей для розсилання повідомлень про псевдомінування. Вербують українських підлітків росіяни й у забороненій в Україні соцмережі “Вконтакте”, Telegram-каналах та на ігрових інтернет-платформах. "Дуже часто для схиляння дітей до підривної діяльності ворог застосовує методи шантажу та психологічних маніпуляцій, а також пропонує "легкі" гроші", - зазначали правоохоронці.

Окрім фінансової вигоди, "пускові" причини співпраці із РФ також можуть включати ситуації, коли людина відчуває обмеження у висловленні власної думки, бажання помсти, не має можливості належати до бажаного соціального прошарку або інші фактори, що викликають внутрішній конфлікт, зазначили DW в Департаменті внутрішньої безпеки Національної поліції, які мають значний досвід у протидії як окремим колаборантам, так і у викритті агентурних мереж.

Ба більше, молоді люди можуть навіть не усвідомлювати, що вони чинять, зауважує тренер-методолог громадської організації #stop_sexтинг, яка займається захистом дітей, Василь Філоненко. "Адже це може подаватися як весела гра, видаючи, зокрема підпали автівок за боротьбу зі шпигунами всередині Збройних сил України. Діти до кінця можуть не розуміти наслідків", - каже він у розмові з DW.

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Попередження про небезпеки в інтернеті

Тому, окрім роботи правоохоронців щодо виявлення і нейтралізації джерел впливу РФ, попереджати дітей про небезпеку мають батьки, переконані співрозмовники DW. "Варто, в першу чергу, налаштовувати батьківський контроль на телефонах дітей. А в Telegram можна обмежити видимість облікового запису для третіх осіб. Щоб навіть люди, які можуть знати номер телефону, не бачили вас. Це важливо, бо дітей можуть запросити в анонімні чати знайомі", - зазначає Філоненко.

Крім того, за його словами, дорослі - громадські організації, вчителі або батьки - повинні з дітьми регулярно спілкуватися про небезпеки в інтернеті. Також важливо, щоб діти розуміли наслідки своїх дій, наголошує Філоненко. "Дорослий має пояснити: якщо тобі запропонують намалювати графіті, зробити якийсь підпал, це може бути небезпечно для самого тебе. Може спіймати поліція і будуть санкції. По-друге, таким чином можна допомогти ворогу зробити проблему для Збройних сил, підставити іншу людину або можливо навіть позбавити життя і здоров'я", - переконаний експерт.

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Окрім того, необхідні державні освітні програми, наголошує лікарка-психотерапевтка Аліна Сальникова. "Держава може впливати на цю ситуацію, в першу чергу, шляхом створення освітніх програм. До шкільних програм навчання треба включати інформаційну безпеку, формувати критичне мислення, проводити лекції, семінари для школярів, розповідаючи про небезпеку участі в диверсіях", - каже вона у розмові з DW.

Також, на її думку, мають бути організовані групи підтримки для батьків і дітей, які стикнулися із вербуванням. "Це можливо влаштувати лише на рівні держави, адже волонтерам не вистачить ресурсів", - наголосила вона.

Військовий Котов закликає готуватися до того, що подібні диверсії триватимуть і надалі. "Окрім підлітків, ціллю росіян є вразливі верстви населення, які перебувають у борговій ямі", - застерігає він.