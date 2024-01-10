Підробіток на шпигунстві. Як судять завербованих українців

Українські суди вже винесли десятки вироків щодо українців, які передавали росіянам інформацію про ЗСУ, військові та цивільні обʼєкти. Як їх вербують спецслужби РФ та судять в Україні - у статті DW.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну пенсіонер із Кіровограда отримав у месенджері повідомлення від невідомого росіянина. Той запропонував співпрацю - "за винагороду" надсилати інформацію про певні обʼєкти. Пенсіонер погодився і протягом кількох місяців передав дані про місцевий завод, залізничні станції та військові частини. Крім того, росіянин попросив пенсіонера знайти ще когось для такої "роботи". Чоловік звернувся до сусіда, але той відмовився. А коли пенсіонер знімав на території авіаційного університету, його затримали працівники СБУ.

Чоловіка звинуватили у державній зраді (за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України), його справу передали до суду. Під час слухань пенсіонер не визнав свою вину. Він погодився із версією слідства, але заявив, що не вважає це держзрадою. Сказав, що передавав інформацію із запізненням, а інколи взагалі вигадував її. До прикладу, чоловік стверджував, що відправив росіянину відео, "на яких зображений дім лісника та інтернат для психічно хворих, а не прохід до військової частини, як це зазначено в обвинувальному акті".

За одне виконане завдання він отримав 2000 гривень. Усього таким чином заробив від 10 до 12 тисяч гривень. На думку суду, переказ коштів підтверджує цінність інформації, яку обвинувачений збирав і надсилав росіянину. Тому суд "критично" поставився до слів обвинуваченого про неточність і несвоєчасність цієї інформації. "Обвинувачений своїми діями надавав безпосередню допомогу РФ у проведенні підривної діяльності проти України", - дійшов висновку суд і в кінці минулого року призначив пенсіонеру 15 років позбавлення волі. Чоловік ще може оскаржити вирок.

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Статистика

"Викриття навідників, які допомагають ворогу коригувати удари по Україні, - це окремий напрям діяльності СБУ. Їх затримання відбуваються регулярно", - у відповідь на запит DW коментують у спецслужбі. За інформацією СБУ, у більшості випадків підозрюваним у коригуванні вогню інкримінують несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ (за статтею 114-2 ККУ). Від початку повномасштабного вторгнення СБУ відкрила понад 400 справ лише за цією статтею. "Але залежно від обставин злочину коригувальникам або навідникам можуть інкримінувати й інші, більш жорсткі статті - державну зраду, пособництво державі-агресору або колабораційну діяльність", - пояснюють у спецслужбі.

Покарання залежить від інкримінованої статті, обставин злочину та готовності обвинуваченого співпрацювати зі слідством, зазначають у СБУ. Держзрада в умовах воєнного стану передбачає від 15 років до довічного увʼязнення, а несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ - від пʼяти до восьми років позбавлення волі. "Покарання за колабораціонізм варіюється: це може бути позбавлення волі, конфіскація майна, заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю або штраф", - додають у спецслужбі.

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Кого і як вербують

Адвокат Ігор Чудовский, який працює зі подібними справами, виділяє три категорії людей, що підпадають під вербування представниками РФ. "Перша категорія - це ті, хто ідеологічно налаштовані й готові співпрацювати. Друга - ті, хто потребують грошей. Третя - ті, на кого є компромат. Але це агентура низького рівня. Бо їхній максимальний доступ - це візуальне спостереження за обʼєктами та їхнім пересуванням", - у коментарі DW розповідає адвокат. На його думку, працівників російської спецслужби більше цікавлять їхні українські колеги. "Тому наразі у слідчому ізоляторі багато працівників СБУ. Це більш цінні агенти, бо вони мають доступ до державної таємниці", - додає Чудовський.

За спостереженнями адвоката Сергія Крутька, серед завербованих корегувальників є чимало пересічних українців. "Один із підзахисних пояснив мені, що він робив це для того, що "усе скоріше закінчились". Цю позицію можна описати такою "мудрістю": жахливий кінець замість безкінечного жаху, - розповідає DW Крутько. - Хтось був наляканий, хтось - під впливом російської пропаганди. Ідейних, які кричали, що вони за Росію, в моїй практиці не було. Але я не виключаю, що вони існують".

За інформацією СБУ, у більшості випадків коригувальники погоджувалися на співпрацю за гроші. Адвокат Крутько наводить суми - від 200 до 500 доларів за інформацію про певний обʼєкт. Росіяни також пропонують своїм агентам посади на окупованих територіях, додає Крутько. "Ми діємо так, щоб викрити навідника ще на етапі підготовки до злочину, - у свою чергу запевняють у СБУ. - Щоб він не виконав поставлене йому завдання. У нас є багато методів збору та аналізу інформації - починаючи від моніторингу відкритих даних, інформації від наших власних оперативних джерел і закінчуючи свідченнями, які отримуємо від уже викритих навідників".

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Неповнолітній агент

У судовому реєстрі є принаймні один вирок щодо неповнолітнього українця, завербованого представником ФСБ. За інформацією слідства, учень Обухівського профліцею сам написав представнику РФ у месенджері. Той перепитав, чи він розуміє "суть роботи". Хлопець відповів ствердно і додав: "Школи, училища і дитсадки я не буду фотографувати, бо я розумію, що швидше за все ви будете туди бомбити, інформація передається в РФ. Таку відповідальність я брати не збираюсь". Водночас в обмін на гроші хлопець пообіцяв передавати інформацію про держустанови - "на них мені без різниці", - а також військові обʼєкти та критичну інфраструктуру. Протягом березня минулого року він передав росіянину дані про військомат і районну адміністрацію. За одне із завдань отримав майже 4000 гривень.

Працівники СБУ затримали хлопця, коли він знімав біля будівлі рятувальників, та інкримінували йому несанкціоноване поширення інформації про ЗСУ (за частиною 3 статті 114-2 ККУ). У суді він частково визнав вину і сказав, що "вчинив велику помилку". Хлопець запевняв, що планував передавати фото без військової техніки, аби "хтось інший не давав правдиву інформацію з військовою технікою". Виступаючи в суді в якості свідків, вітчим і класна керівниця хлопця сказали, що хлопець займав патріотичну позицію і негативно ставився до РФ. "На думку вітчима, обвинуваченого ввели в оману і спокусили грошима спецслужби", - йдеться в матеріалах справи.

Суд врахував каяття обвинуваченого і його вік та призначив сім років позбавлення волі. Його адвокатка вже подала апеляцію - просить призначити хлопцеві два роки умовно. Крім цього, експертка Регіонального центру прав людини Катерина Рашевська вважає, що хлопець має бути визнаним жертвою, а не злочинцем. "Вербування дітей є одним із шести серйозних порушень прав дитини, вчинених у ході збройних конфліктів", - написала Рашевська на своїй сторінці у Facebook.

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Слідство

Адвокат Сергій Крутько не має претензій до слідства у справах щодо його підзахисних, підозрюваних у співпраці з РФ. "СБУ робить усе максимально коректно, - вважає адвокат. - Мені складно причепитися до слідчих дій та доказів. Я здивований, адже якість досудового розслідування суттєво відрізняється від довоєнних справ". Із цим не погоджується адвокат Ігор Чудовський. "Ми мали надію, що СБУ буде ловити ворогів, а не призначати їх", - коментує Чудовський.

Він розповідає про свого підзахисного - працівника нафтобази, обвинуваченого в замаху на диверсію. За версією обвинувачення, чоловік був завербований представниками РФ та планував передати їм інформацію про нафтобазу, аби росіяни завдали по ній ракетного обстрілу. Обвинувачений не визнає провину. На думку адвоката Чудовського, чоловіку висунули це звинувачення через те, що він із дитинства жив у Росії та служив у російській армії. А згодом переїхав до України, одружився та отримав українське громадянство.

"Слідству дуже підійшла його біографія", - вважає адвокат. Поки триває судовий процес, його підзахисному запропонували взяти участь в обміні - бо його мати мешкає в Тюмені. Трьом підзахисним адвоката Сергія Крутька також пропонували взяти участь в обміні, і всі троє погодились.

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Вербувальники

Адвокат Ігор Чудовский скаржиться, що у справі його підзахисного немає жодної інформації про вербувальників. Тим не менш їх також викривають, запевняють у СБУ. До прикладу, навесні минулого року спецслужба встановила двох російських посадовців - із міністерств оборони та економічного розвитку. За даними СБУ, на початку повномасштабного вторгнення вони завербували киянина і дали йому завдання - влаштуватися до однієї з оборонних компаній, щоб збирати та передавати їм розвіддані.

СБУ затримала завербованого чоловіка й повідомила йому про підозру в державній зраді. "Під час розслідування співробітники української спецслужби "розкололи" затриманого - він надав персональні дані своїх "кураторів" з РФ", - йдеться в повідомленні пресслужби. Затриманий сказав, що вербувальники обіцяли йому "лояльне ставлення" "у разі захоплення Києва". Росіянам заочно повідомили про підозру у шпигунстві (за частиною 1 статті 114 ККУ).

Заочний вирок по цій статті винесли влітку минулого року - суд призначив працівнику ФСБ 15 років позбавлення волі. За даними СБУ, російський спецслужбовець ще у 2017 році завербував киянина, а після початку повномасштабного вторгнення поставив йому завдання приїхати на Чернігівщину, щоб зібрати інформацію про розташування залізничних вузлів і складів, "які задіяні для тимчасового базування і перекидання українських військ на фронт".

"СБУ викрила багато таких мереж, - у коментарі DW підсумовує очільник СБУ Василь Малюк. - Викриття російських агентів залишається одним із наших пріоритетів. Ми чітко розуміємо: доки триває війна, доти в нашому суспільстві будуть ті, хто за гроші чи за ідею допомагають ворогу".