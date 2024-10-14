Україна стикнулася з хвилею погроз про замінування будівель

Анонімні листи з попередженнями про замінування отримали понад 60 дипустанов України по світу, держоргани влади та редакції ЗМІ. Поліція перевіряє установи, які фігурували у погрозах.

Понад 60 закордонних дипломатичних установ України отримали анонімні листи про замінування будівель у понеділок, 14 жовтня. Як йдеться у заяві МЗС України, ця кількість продовжує зростати. Крім того, подібні листи отримали і структурні підрозділи міністерства.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ України Андрій Сибіга доручив посилити заходи безпеки в українських дипломатичних установах.

"Дипломати перебувають у тісному контакті з правоохоронцями та органами влади країн перебування для проведення там, де це необхідно, безпекових перевірок. У поодиноких випадках закордонним дипломатичним установам довелося на недовгий час призупинити консульське обслуговування громадян, яке було відновлене одразу після завершення перевірок", - йдеться у заяві.

У МЗС наголосили, що масована хвиля анонімних повідомлень про замінування жодним чином не вплинула на діяльність дипломатичної системи України та закордонних дипломатичних установ. Робота продовжується у штатному режимі, всі поставлені завдання продовжують виконуватися у повному обсязі, запевнили у відомстві.

Погрози отримали в різних регіонах України

Дипустанови України - не єдині, кого торкнулася хвиля погроз про мінування. За даними Національної поліції, з 12:40 подібні листи на електроні адреси отримали органи державної влади, місцевого самоврядування та інші об’єкти в різних регіонах України. Наразі вони ще продовжують фіксуватися органами поліції, тому говорити про загальну кількість цим повідомлень ще зарано, повідомили правоохоронці.

"Станом на 19:30 підрозділами поліції відпрацьовано 60 відсотків закладів, про які надходили повідомлення про замінування - всі вони не підтвердилась. Триває перевірка щодо інших об’єктів", - повідомили у Нацполіції.

Правоохоронці наголосили, що фальшиві повідомлення про події, на реагування яких витрачається ресурс, відбуваються регулярно вже майже три роки. "Серед цілей гібридної війни, яку проводить проти України російський ворог, є масова паніка та виснаження системи державних та правоохоронних органів, відволікти роботу поліції шляхом повідомлень про мінування об’єктів критичної інфраструктури, закладів освіти, об’єктів державних органів", - йдеться у повідомленні.

Центр протидії дезінформації, який також потрапив під хвилю погроз замінуванням, застеріг, що це може бути "частиною кампанії ворога з дестабілізації українського суспільства".

Редакції низки ЗМІ також заявили, що отримали лист із попередженням про замінування. Серед них - видання "Радіо Свобода", LIGA.net, регіональні філії "Суспільного", "Детектор медіа", "РБК-Україна". Лист з попередження про нібито замінування головного офісу в Бонні отримала і Deutsche Welle.