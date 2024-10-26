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ПолітикаПольща

Польща спіймала диверсантів "вибухової групи" зі слідом з РФ

Олександра Іванова
26 жовтня 2024 р.

За даними польських правоохоронців, група диверсантів надсилала в країни ЄС посилки з вибуховими речовинами, ймовірно - за завданням російських спецслужб.

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Шпигун
Затримані диверсанти могли діяти за завданням російських спецслужбФото: Colourbox/S. Gnatiuk

У Польщі заарештували чотирьох осіб, причетних, за даними слідства, до діяльності "диверсійно-вибухової групи міжнародного характеру". Ще двох підозрюваних оголосили в міжнародний розшук.

Як повідомила національна прокуратура Польщі 25 жовтня, диверсійна група відправляла через кур'єрські компанії в країни Європейського Союзу та Великобританії посилки з вибуховими та небезпечними речовинами, які самозаймалися або детонували під час наземного та повітряного транспортування.

"Крім того, мета групи полягала в перевірці каналу передачі такого роду вантажів, які зрештою відправлялися до США та Канади", - йдеться в повідомленні.

Зараз у Польщі в співпраці з правоохоронними органами інших країн ЄС проводять "інтенсивні заходи щодо встановлення повного кола осіб, причетних до діяльності цієї групи".

Активізація диверсійних дій на замовлення спецслужб Росії

Деталі щодо осіб затриманих і їхнього громадянства в повідомленні польської прокуратури не наводяться. Але цього ж дня Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило, що фіксує "активізацію диверсійних дій", які ініціюють та координують спецслужби РФ.

"Головними цілями стали цивільні об'єкти, зокрема склади і великі магазини, а основним методом - підпали. Особи, які виконували завдання російських спецслужб, займалися, зокрема, розповсюдженням у Європі кур'єрських посилок із закамуфльованими запальними речовинами і годинниковим механізмом, які підпалювали під час транспортування", - йдеться в повідомленні.

За даними польських спецслужб, для виконання диверсійних завдань Росія вербує молодих людей - вихідців із країн колишнього СРСР, зокрема з України та Білорусі.

"Нерідко вони пов'язані з кримінальними колами. Основна мотивація їхньої співпраці з російськими спецслужбами - фінансова. Ці люди не завжди керуються ідеологічними мотивами, часто вони декларують антиросійські погляди, що не заважає їм де-факто здійснювати акції проти України та країн Заходу", - зазначається в повідомленні.

В Агентстві внутрішньої безпеки Польщі вважають, що мета російських диверсійних операцій - "насамперед, залякати громадян Польщі та західних країн і відбити у них бажання надавати подальшу підтримку Україні". "Водночас вони є інструментом Москви для перевірки стійкості Польщі та наших союзників до гібридних загроз", - зазначають в спецслужбі.

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