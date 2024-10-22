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ПолітикаПольща

Польща закриває консульство Росії в Познані через диверсії

Валерій Сааков | Олександра Іванова
22 жовтня 2024 р.

Росія готувала акт диверсії в Польщі, заявив глава МЗС країни Радослав Сікорський. Москва пообіцяла "болючу відповідь" на закриття консульства РФ у Познані.

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Голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (архівне фото)
Голова МЗС Польщі Радослав СікорськийФото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Варшава закриває російське консульство в Познані, його співробітників оголошено на території Польщі персонами нон-грата. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у соцмережі X у вівторок, 22 жовтня. Цей крок глава польської дипломатії пояснив диверсійною діяльністю російської сторони.

"Російська Федерація спробувала вчинити акт диверсії на території республіки (Польщі. - Ред.). За даними прокуратури, вона (планована диверсія. - Ред.) мала бути ініційована структурами російської держави і контролюватися ними",- написав Сікорський. Він додав, що має інформацію про те, що "ці дії були не єдиними і можуть повторитися".

Як пише польське онлайн-видання Onet, висновки польської прокуратури ґрунтуються на зізнанні "диверсанта-недоучки" - 51-річного громадянина України Сергія С. в тому, що за завданням російських спецслужб він готувався влаштувати підпал у місті Вроцлаві на заводі з виробництва фарб.

"Росія веде гібридну війну. Вона робить спроби диверсій на польській території. Як міністр закордонних справ, я зобов'язаний рішуче відреагувати на це. Першим кроком буде закриття російського консульства в Познані, - ідеться в іншому пості Сікорського в соцмережі X. - Ми не відступимо ні на крок. Ми захищаємо Республіку Польща, ми захищаємо поляків".

У МЗС РФ критикують закриття консульства в Польщі та погрожують надати "болючу відповідь"

У Москві різко розкритикували рішення Польщі закрити консульство РФ у Познані. Так, речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила в коментарі російському державному інформагентству "РИА Новости", що відкликання Польщею згоди на роботу консульства Росії в Познані є "черговим ворожим кроком, на який буде надано болючу відповідь".

Нагадаємо, у травні повідомлялося про затримання у Польщі 9 підозрюваних у диверсіях на замовлення РФ.

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