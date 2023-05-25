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Будівля МЗС РФ у МосквіФото: Philipp Meuser
ПолітикаРосійська Федерація

Росія закриває консульство Швеції

Аліна Коломієць
54 хв. тому

РФ оголосила персонами нон грата п'ятьох шведських дипломатів. Також Москва закриває генконсульство Швеції в Петербурзі та своє у Гетеборзі.

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Міністерство закордонних справ Росії у четвер, 25 травня, викликало посолку Швеції в РФ Малену Мард. Їй заявили про закриття російського генерального консульства у Гетеборзі та відкликання згоди на діяльність генконсульства Швеції в Санкт-Петербурзі з вересня 2023 року. Про це повідомляється на сайті МЗС РФ.

Російське відомство пояснило свої дії "конфронтаційним курсом, який проводить Швеція щодо Російської Федерації".

Окрім того, у відповідь на оголошення Стокгольмом п'ятьох дипломатів РФ персонами нон грата , Москва наказала покинути Росію п'ятьом шведським дипломатам та співробітникам апарату аташе з питань оборони. Їм потрібно виїхати з РФ в такі ж терміни, які були відведені шведською владою для виїзду російських дипломатів.

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Як повідомлялось, наприкінці квітня Швеція викликала посла Росії і повідомила йому, що п'ятьох осіб, які працюють в посольстві, попросили покинути країну. Дипломатів РФ звинуватили у здійсненні діяльності, несумісної з Віденською конвенцією про дипломатичні відносини.

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Раніше у квітні Норвегія заявила, що висилає 15 співробітників російського посольства, які, за даними міністерства закордонних справ, були співробітниками розвідки, що діяли під дипломатичним прикриттям. У відповідь РФ оголосила персонами нон ґрата 10 представників посольства Норвегії в Москві та апарату аташе з питань оборони. 

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