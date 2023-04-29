Варшава забрала у посольства РФ приміщення школи

Будівля біля посольства Росії у Варшаві, в якій розміщена школа, призначена для дітей дипломатів, належить мерії міста, заявили в МЗС Польщі.

Польща вилучила будівлю середньої школи біля посольства Росії у Варшаві, призначену для дітей дипломатів, повідомляє у суботу, 29 квітня, AFP.

"Ця будівля належить мерії Варшави", - повідомив агенції речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, додавши, що це відбулося за рішенням судового виконавця.

Зранку до будівлі прибули поліцейські та представники місцевої влади, пише російське інформагентство "Интерфакс" з посиланням на польське телебачення.

У березні 2022 року МЗС Польщі звернулося до влади з рекомендацією розпочати виконавче провадження щодо двох об'єктів нерухомості, що перебувають у власності Росії, утім не використовуються в дипломатичною або консульською метою, додає інформагентство, знову посилаючись на польські телеканали. Один з цих об'єктів - за адресою, за якою знаходиться будівля середньої школи при російському посольстві, повідомляє агенція

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Москва оголосить протест - посол РФ у Польщі

Москва оголосить протест Польщі у зв'язку з відчуженням приміщення школи, заявив посол Росії у Польщі Сергій Андреєв російському РИА "Новости".



"Ми виходимо з того, що школа при посольстві - це частина нашої дипломатичної місії, - заявив він. - Кваліфікація однозначна - це протиправні дії, порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Тому звісно оголосимо протест", - сказав він.

Андреєв додав, що для школи буде знайдене інше приміщення, де вона зможе продовжити роботу.