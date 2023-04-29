  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Посольство Росії у Варшаві
Посольство Росії у ВаршавіФото: picture-alliance/AP/C. Sokolowski
ПолітикаПольща

Варшава забрала у посольства РФ приміщення школи

Тетяна Кирилюк
3 год. тому

Будівля біля посольства Росії у Варшаві, в якій розміщена школа, призначена для дітей дипломатів, належить мерії міста, заявили в МЗС Польщі.

https://p.dw.com/p/4Qi1E

Польща вилучила будівлю середньої школи біля посольства Росії у Варшаві, призначену для дітей дипломатів, повідомляє у суботу, 29 квітня, AFP.

"Ця будівля належить мерії Варшави", - повідомив агенції речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна, додавши, що це відбулося за рішенням судового виконавця.

Зранку до будівлі прибули поліцейські та представники місцевої влади, пише російське інформагентство "Интерфакс" з посиланням на польське телебачення.

У березні 2022 року МЗС Польщі звернулося до влади з рекомендацією розпочати виконавче провадження щодо двох об'єктів нерухомості, що перебувають у власності Росії, утім не використовуються в дипломатичною або консульською метою, додає інформагентство, знову посилаючись на польські телеканали. Один з цих об'єктів - за адресою, за якою знаходиться будівля середньої школи при російському посольстві, повідомляє агенція

Читайте також: Польща висилає трьох російських дипломатів

Москва оголосить протест - посол РФ у Польщі

Москва оголосить протест Польщі у зв'язку з відчуженням приміщення школи, заявив посол Росії у Польщі Сергій Андреєв російському РИА "Новости".

"Ми виходимо з того, що школа при посольстві - це частина нашої дипломатичної місії, - заявив він. - Кваліфікація однозначна - це протиправні дії, порушення Віденської конвенції про дипломатичні зносини. Тому звісно оголосимо протест", - сказав він.

Андреєв додав, що для школи буде знайдене інше приміщення, де вона зможе продовжити роботу.

Дуда: Польща домагатиметься гарантій безпеки для України

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Наслідки влучання російської ракети в Умані

Рятувальна операція в Умані завершена (оновлено)

Конфлікти9 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Польські танки Leopard 2, що їх передали Україні, лютий 2023 року

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Український контрнаступ: цілі, шанси та ризики

Конфлікти22 год. тому
Якщо розробки атомників стануть реальністю, такі великі труби на АЕС більше будуть непотрібні

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Малі ядерні реактори: прорив чи зомбі-технологія?

Економіка24 год. тому
Військовослужбовці Бундесверу прибувають до Литви в рамках угоди про посилення східного флангу НАТО, вересень 2022

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Науседа про війну: Важливо не робити територіальних поступок

Політика28 квітня 2023 р.
Бої в Бахмуті (архівне фото)

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Що російськомовні у ФРН думають про війну РФ з Україною

Конфлікти28 квітня 2023 р.
Павло Клімкін

Клімкін: Перемога над Росією може бути лише комплексною

Клімкін: Перемога над Росією може бути лише комплексною

Конфлікти28 квітня 2023 р.
Як світ розслідує воєнні злочини в Україні

Війна РФ проти України: як розслідують воєнні злочини

Війна РФ проти України: як розслідують воєнні злочини

Конфлікти28 квітня 2023 р.
На головну сторінку