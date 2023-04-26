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Будівля російського МЗС у МосквіФото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/picture alliance
ПолітикаРосійська Федерація

На тлі шпигунського скандалу: РФ висилає дипломатів Норвегії

Катерина Вєнкіна
14 хв. тому

Росія у відповідь Норвегії висилає 10 працівників посольства та апарату аташе з питань оборони. Тим часом журналістське розслідування свідчить, що дипломати РФ у Скандинавії мають зв'язки з російською розвідкою.

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Росія оголосила в середу, 26 квітня, персонами нон ґрата 10 представників посольства Норвегії в Москві та апарату аташе з питань оборони.

До російського міністерства закордонних справ (МЗС) викликали посла Норвегії Роберта Квіле і висловили йому "рішучий протест" у зв'язку з рішенням вислати 15 "дипломатів" посольства РФ в Осло та співробітників апарату військового аташе. 

У міністерстві закордонних справ Норвегії пояснювали, що висилають офіцерів російської розвідки, які працювали в посольстві під дипломатичним прикриттям.

Розслідування: РФ збирає розвідувальні дані під прикриттям

Тим часом чотири мовні корпорації - NRK у Норвегії, SVT у Швеції, DR у Данії та Yle у Фінляндії - провели журналістське розслідування, під час якого дійшли висновку, що численні працівники посольств РФ у країнах Скандинавії мають зв'язки з російськими розвідувальними службами.

Так, SVT встановила особи 21 співробітника російської розвідки. У Фінляндії, за даними поліції безпеки, третина "дипломатів" російського посольства є розвідниками. 

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом раніше оголосив видворення п'яти російських "дипломатів". У МЗС Росії тоді заявили про "умисне нагнітання ворожості".

Засновник Bellingcat про війну в Україні та шпигунів Росії

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