На тлі шпигунського скандалу: РФ висилає дипломатів Норвегії

Росія у відповідь Норвегії висилає 10 працівників посольства та апарату аташе з питань оборони. Тим часом журналістське розслідування свідчить, що дипломати РФ у Скандинавії мають зв'язки з російською розвідкою.

Росія оголосила в середу, 26 квітня, персонами нон ґрата 10 представників посольства Норвегії в Москві та апарату аташе з питань оборони.

До російського міністерства закордонних справ (МЗС) викликали посла Норвегії Роберта Квіле і висловили йому "рішучий протест" у зв'язку з рішенням вислати 15 "дипломатів" посольства РФ в Осло та співробітників апарату військового аташе.

У міністерстві закордонних справ Норвегії пояснювали, що висилають офіцерів російської розвідки, які працювали в посольстві під дипломатичним прикриттям.

Розслідування: РФ збирає розвідувальні дані під прикриттям

Тим часом чотири мовні корпорації - NRK у Норвегії, SVT у Швеції, DR у Данії та Yle у Фінляндії - провели журналістське розслідування, під час якого дійшли висновку, що численні працівники посольств РФ у країнах Скандинавії мають зв'язки з російськими розвідувальними службами.

Так, SVT встановила особи 21 співробітника російської розвідки. У Фінляндії, за даними поліції безпеки, третина "дипломатів" російського посольства є розвідниками.

Міністр закордонних справ Швеції Тобіас Білльстрьом раніше оголосив видворення п'яти російських "дипломатів". У МЗС Росії тоді заявили про "умисне нагнітання ворожості".