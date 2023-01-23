Москва висилає естонського посла, Таллінн - російського

Росія та Естонія висилають послів одна одної, заявивши, що їхні дипломатичні місії очолять тимчасові повірені у справах. Посли мають залишити країни до 7 лютого. Російського посла висилає й Латвія.

Міністерство закордонних справ Росії у понеділок, 23 січня, викликало посла Естонії Маргуса Лайдре і наказало йому залишити країну до 7 лютого. У заяві російського відомства в Telegram ідеться, що дипломатичне представництво Естонії відтепер буде знижено до рівня тимчасового повіреного у справах.

МЗС РФ заявило, що це рішення було ухвалено у відповідь на "новий недружній крок Естонії, спрямований на радикальне скорочення чисельного складу російського посольства в Таллінні". Також Москва звинуватила Таллінн у "тотальній русофобії" і "культивуванні ворожості".

У відповідь міністерство закордонних справ Естонії повідомило, що країна дотримується принципу паритетності у відносинах з РФ. Тому російський посол залишить країну одночасно з тим, як з Росії поїде посол Естонії, йдеться у заяві дипломатичної установи у Twitter.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу додав, що дії Росії не завадять його країні надавати допомогу Україні. "Кроки Росії не завадять нам надавати підтримку Україні, яка вже майже рік бореться за свій суверенітет та безпеку всіх нас. Ми не втомимося, поки Україна не виграє війну", - написав він у Twitter.

Латвія також знижує дипвідносини з Москвою

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що на знак солідарності з Естонією теж наказав послу Росії в Ризі покинути країну до 24 лютого (річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну - Ред.), знизивши дипломатичні відносини з Москвою, повідомляє Reuters.

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У середині січня МЗС Естонії зобов'язало Росію до 1 лютого значно скоротити кількість співробітників свого посольства - до восьми дипломатів (замість 21) і 15 членів адміністративного, технічного і обслуговуючого персоналу (замість 23).

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