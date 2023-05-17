РФ заморозила рахунки диппредставництв Фінляндії

Рахунки посольства Фінляндії у Москві та консульства у Санкт-Петербурзі заморожені, заявив глава фінського МЗС Пекка Гаавісто. Фінляндія надіслала РФ ноту, проте офіційних пояснень досі не отримала.
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Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що Росія наприкінці квітня заморозила банківські рахунки фінського посольства в Москві та консульства в Санкт-Петербурзі.
"Рахунки фінських представництв в Росії заморожені і не можуть бути використані в даний момент", - сказав Гаавісто на пресконференції у середу, 17 квітня, додавши, що Фінляндія контактувала з російською владою з цього питання. "З цього приводу Росії було направлено ноту. Росія поки не надала офіційного пояснення, чому рахунки було заморожено", - сказав Гаавісто, цитує агенція AFP.
Міністр закордонних справ країни також зазначив, що Фінляндія не заморожувала рахунки російських дипломатичних представництв у Фінляндії. Тому "не можна сказати, що це якась реакція на заходи, вжиті проти Росії", сказав Гаавісто. Але він припустив, що "причиною цього, ймовірно, певною мірою є те, що санкції ЄС щодо фінансових операцій створили незручності для російських представництв на Заході".
Гаавісто пояснив, що інші країни ЄС також зіткнулися з подібними проблемами з проведенням платіжних операцій в Росії. "Однак, наскільки нам відомо, обмеження щодо Фінляндії є одними з найсуворіших", - сказав він.
Досі фінським дипломати могли нормально здійснювати свою діяльність в Росії завдяки грошовим резервам. "Але очевидно, що ситуація, якщо вона триватиме довго, може призвести до необхідності пошуку нових рішень", - сказав Гаавісто.