РФ заморозила рахунки диппредставництв Фінляндії

Рахунки посольства Фінляндії у Москві та консульства у Санкт-Петербурзі заморожені, заявив глава фінського МЗС Пекка Гаавісто. Фінляндія надіслала РФ ноту, проте офіційних пояснень досі не отримала.

Міністр закордонних справ Фінляндії Пекка Гаавісто заявив, що Росія наприкінці квітня заморозила банківські рахунки фінського посольства в Москві та консульства в Санкт-Петербурзі.

"Рахунки фінських представництв в Росії заморожені і не можуть бути використані в даний момент", - сказав Гаавісто на пресконференції у середу, 17 квітня, додавши, що Фінляндія контактувала з російською владою з цього питання. "З цього приводу Росії було направлено ноту. Росія поки не надала офіційного пояснення, чому рахунки було заморожено", - сказав Гаавісто, цитує агенція AFP.

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Міністр закордонних справ країни також зазначив, що Фінляндія не заморожувала рахунки російських дипломатичних представництв у Фінляндії. Тому "не можна сказати, що це якась реакція на заходи, вжиті проти Росії", сказав Гаавісто. Але він припустив, що "причиною цього, ймовірно, певною мірою є те, що санкції ЄС щодо фінансових операцій створили незручності для російських представництв на Заході".

Гаавісто пояснив, що інші країни ЄС також зіткнулися з подібними проблемами з проведенням платіжних операцій в Росії. "Однак, наскільки нам відомо, обмеження щодо Фінляндії є одними з найсуворіших", - сказав він.

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Досі фінським дипломати могли нормально здійснювати свою діяльність в Росії завдяки грошовим резервам. "Але очевидно, що ситуація, якщо вона триватиме довго, може призвести до необхідності пошуку нових рішень", - сказав Гаавісто.

4 квітня Фінляндія офіційно доєдналася до Організації Північноатлантичного договору (НАТО), ставши 31-м членом Альянсу.