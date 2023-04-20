Як та навіщо Фінляндія будує паркан на кордоні з Росією

Через агресію Росії проти України Фінляндія приєдналася до НАТО, однак до спорудження паркану на кордоні з Росію уряд у Гельсінкі спонукали інші загрози. Про страхи фінів - у репортажі DW.

Фінляндія завжди була мішенню для гібридних загроз з боку Москви, а тепер вона взагалі готується до більшого. "Ми одразу розуміли, що червоною лінією для росіян є наш вступ до НАТО", - визнав заступник голови департаменту з питань оборонної політики в міністерстві оборони Фінляндії Юха Мартеліус. Тож після того, як 4 квітня біля штаб-квартири НАТО було піднято синьо-білий фінський прапор, у Гельсінкі чекають "на якусь реакцію" Москви, додав представник міноборони Фінляндії.

Утім, новий 200-кілометровий паркан, який Фінляндія почала будувати вздовж свого східного кордону, не призначений для запобігання можливому воєнному вторгненню Росії. Ухвалюючи рішення про його спорудження та розширення відеоспостереження на кордоні, фінський уряд керувався іншими міркуваннями.

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За останні кілька років кожна країна Європейського Союзу і НАТО, що межує з Росією або Білоруссю, зіткнулася з масовим напливом нелегальних мігрантів, організованим Москвою. Латвія, Литва і Польща пережили найгірше в цьому плані у 2021 році, але схожа ситуація спостерігалася у 2015 і 2016 роках на прикордонних переходах у фінській Лапландії. Фінляндія стала останньою з цих країн, які вирішили побудувати фізичний бар'єр на своєму кордоні з Росією.

Нещодавно Фінляндія вступила до НАТО, тож тепер у Гельсінкі бояться посилення загроз з боку РФ Фото: Teri Schultz/DW

"Відносини з Росією починаються з нуля"

Хоча війна Росії проти України не стала поштовхом до такого рішення, вона безумовно пришвидшила його ухвалення. "Ми бачили, що Росія зробила в Україні, тож усе можливо, - пояснив Юха Мартеліус. - Після того люди зрозуміли, що наші нові відносини з росіянами починаються з нуля. Байдуже, чим закінчаться нинішні події в Україні, у нас будуть зовсім інші відносини з росіянами, ніж раніше".

У місті Іматра, найближчому до того місця, де починається будівництво паркану, ніхто не відчуває ентузіазму з приводу цього проєкту, але мешканці змирилися з ним, розповів в інтерв'ю DW мер міста Матіас Гільден. "Трохи сумно, що нам це потрібно", - сказав він.

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За словами Гільдена, десять років тому тут ніхто не зважав на російську мову в магазинах або спа-центрах, а автомобілі з російськими номерами зустрічалися всюди на вулицях міста, розташованого лише за сім кілометрів від кордону. У ті часи "росіяни купували майже кожен другий об'єкт нерухомості" в цьому районі, каже він, а громадяни РФ, які приїжджали на день-два, забезпечували надійний дохід магазинам Іматри.

За словами мера, деяким із них довелося закритися, коли поїздки припинилися через пандемію коронавірусу. Нищівним ударом для інших підприємств торгівлі та сфери обслуговування стала заборона на в'їзд російських туристів унаслідок санкцій ЄС за війну в Україні.

Заборона на в'їзд російських туристів у рамках санкцій ЄС за війну в Україні спустошила колись жваві прикордонні переходи Фото: Teri Schultz/DW

Мер Іматри: Ніхто не розраховує на дружні відносини найближчим часом

Тепер, вважає Гільден, російська мова на вулицях міста точно викликатиме підозрілі погляди, і ніхто не розраховує на повернення дружніх відносин найближчим часом. "Потрібно готуватися до загроз, які можуть статися в майбутньому", - додав він.

Мешканець Іматри Вільям Деннісук сказав, що знає людей із різними передчуттями, аж до сценаріїв воєнного вторгнення. "Зрозуміло, що люди нервують", - сказав він, описуючи, як друзі, у яких були дуже чіткі далекосяжні плани і які не турбувалися про своє майбутнє тут, тепер роздумають: "Можливо, я відкладу це на рік і подивлюся, як підуть справи". Бо ніхто не хоче інвестувати чималі кошти у щось, щоб потім за рік-другий побачити, що це опинилося під контролем когось іншого, каже він.

Раніше російські туристи були добрячим джерелом доходу для місцевих магазинів Фото: Teri Schultz/DW

Деннісук вказав на приклад українського Донбасу, більша частина якого наразі окупована Росією, де Кремль використовував російськомовних жителів регіону як привід для вторгнення.

Полковник прикордонної служби: Ми повинні бути готові

Хоча це може здатися найекстремальнішим сценарієм, який наразі можна собі уявити у Фінляндії, занепокоєність також висловив Юха Мартеліус із фінського міноборони. Він зазначив, що до війни в Україні в Гельсінкі "знали, що Росія була готова застосувати воєнну силу в деяких крайніх випадках". "Тепер ми знаємо, що Росія готова використовувати воєнну силу у випадках, які не здаються крайніми", - додав він.

Полковник Міка Рітконен Фото: Teri Schultz/DW

Стоячи на ділянці лісу, яку розчищають під місце для паркану, полковник Міка Рітконен, командир підрозділу фінської прикордонної служби, наголосив, що поки немає жодних ознак того, що Росія планує розпочати будь-які ворожі дії щодо Фінляндії найближчим часом. Але додав: "Хіба хто-небудь знає, що Росія робитиме в майбутньому? Принаймні, я не знаю. Ми повинні бути готові".

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