WP: Нова стратегія США щодо України - без відвоювання земель

Західні союзники України хочуть, щоб вона зосередилася на веденні вогню на великі відстані, стримуванні Чорноморського флоту Росії й зв'язуванні сил РФ в Криму, пише The Washington Post.

Адміністрація президента США розробляє нову стратегію щодо України, де наголос робитиметься не на відвоюванні захопленої Росією території, а на тому, щоб допомогти Києву відбити нові наступальні операції армії РФ. Про це повідомило в п'ятницю, 26 січня, американське видання The Washington Post (WP) з посиланням на неназваних чиновників Білого дому.

Успішна тактика України останнього часу - далекобійні удари по ЧФ РФ і Криму

Західні союзники Києва хочуть, зокрема, щоб він зосередився на тактиці, яка останнім часом зарекомендувала себе як успішна. Йдеться про удари на великі відстані, зокрема й переданими Францією й Великобританією ракетами Storm Shadow/SCALP EG, стримуванні Чорноморського флоту Росії, а також зв'язуванні російських сил в анексованому Криму за допомогою ракетних ударів і диверсій, зазначає газета.

Нова тактика має прийти на зміну масованим артилерійським дуелям, які домінували під час більшої частини бойових дій у другій половині 2022 року і переважно протягом 2023 року, зазначає видання. Водночас Захід сподівається, що у 2024 році Україні вдасться уникнути територіальних втрат, пише WP.

Ідея Вашингтона полягає в тому, щоб направити Україну "на іншу траєкторію", щоб до кінця 2024 року вона стала набагато сильнішою", пояснив співрозмовник WP. "Цілком очевидно, що їм (Збройним силам України. - Ред.) буде важко спробувати домогтися такого ж серйозного просування вперед на всіх фронтах, якого вони намагалися досягти торік", - додав він.

Угоди про гарантії безпеки для України

План Сполучених Штатів є частиною зусиль трьох десятків країн-союзниць України, причому кожна з них готує документ з конкретними зобов'язаннями (щодо підтримки України. - Ред.) на період до 10 наступних років, наголошує газета. У середині січня Великобританія підписала з Україною довгострокову безпекову угоду, Франція також має намір укласти аналогічну угоду з українською стороною.

Читайте також: Україна отримала від Франції ще дві установки РСЗВ M270

США розраховують оприлюднити власний договір з 10-річними зобов'язаннями нинішньої весни, вказує WP. За даними видання, угода гарантуватиме Україні підтримку короткострокових воєнних операцій, а також створення військового потенціалу, який зможе стримувати агресію з боку Росії. Крім того, документ включатиме програми, які допоможуть захистити, відновити й розширити промислову та експортну базу України, а також допомогти їй провести політичні реформи, необхідні для інтеграції в західні інститути.