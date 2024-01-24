Рамштайн-18: Німеччина вперше поставить Україні гелікоптери

ЗСУ отримають шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41, необхідне оснащення і запасні частини до них, повідомило міністерство оборони ФРН. Україна чекає від союзників далекобійних засобів ураження.

Уряд Німеччини ухвалив рішення вперше почати поставки в Україну військових вертольотів.

Збройні Сили України (ЗСУ) отримають шість багатоцільових гелікоптерів Sea King Mk41, необхідне оснащення і комплекти запасних частин до них, повідомили в міністерстві оборони Німеччини після закінчення засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") 23 січня.

Крім того, українські військові відбудуть курс необхідного навчання для опанування та обслуговування льотної техніки.

За словами міністра оборони ФРН Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), Sea King Mk41 - це "перевірений і надійний гелікоптер, який надасть допомогу українцям у багатьох галузях: від розвідки над Чорним морем до транспортування військових".

"Це перша поставка такого роду з Німеччини", - наголосив Пісторіус.

Згідно з даними німецького міноборони, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Німеччина здійснила постачання військової допомоги Україні на загальну суму близько шести мільярдів євро.

Вертольоти американського виробництва

Як уточнюється на сайті Бундесверу, вертольоти Sea King Mk41 стоять на службі німецьких збройних сил з середини 1970-х років. У Німеччині їхнє основне призначення - пошуково-рятувальна служба. Цей гелікоптер "має великий радіус дії - понад 1500 км, оснащений радаром і інфрачервоною камерою, відрізняється особливою міцністю і може літати навіть за найгірших погодних умов". Ще однією його перевагою є "особлива конструкція вертольота-амфібії", що дозволяє за потреби здійснювати екстрену посадку на воду.

Sea King Mk41 виробляються в США з 1959 року, вони розроблені компанією Sikorsky Aircraft Corporation. В американській армії їх почали використовувати з 1961 року.

На початку 2023 року два гвинтокрили цієї моделі Україні передала Великобританія.

Результати зустрічі у форматі "Рамштайн"

За підсумками 18-ї зустрічі у форматі "Рамштайн" представник українського міноборони Ілларіон Павлюк заявив, що на ній від союзників пролунали зобов'язання щодо надання Україні далекобійної зброї.

За його словами, обіцяна зброя зможе ефективно вражати противника як на лінії зіткнення, так і в тилу, вона також стане в пригоді для знищення його логістичних вузлів, повідомляє сайт міноборони.

Речник міноборони США Пет Райдер зауважив, що за весь час роботи формату "Рамштайн" з весни 2022 року коаліція виділила загалом понад 80 мільярдів доларів на допомогу Україні в сфері безпеки.

За його словами, триває важлива робота з надання сил і засобів, що зосереджені на українських військово-повітряних силах, артилерії, морських операціях, наземному розмінуванні, протиповітряній обороні та інформаційних технологіях, повідомляє сайт Пентагону .