Дрони атакували нафтовий термінал у Санкт-Петербурзі

Російська сторона заявила про "спробу атаки" на нафтобазу в Санкт-Петербурзі. Джерела з України стверджують про спецоперацію ГУР МО і про те, що є влучання по цілях.

У ніч на четвер,18 січня, українські дрони атакували нафтовий термінал у російському Санкт-Петербурзі, про що заявила російська сторона.

Міністерство оборони РФ повідомило, що засоби протиповітряної оборони (ППО) перехопили один безпілотник над територією Ленінградської області та ще один знищили над Московською областю.

Представник окупаційної влади Запорізької області колаборант Володимир Рогов повідомив у Telegram, що уламки БпЛА виявили на території АТ "Петербурзький нафтоналивний термінал, який знаходиться в місті Санкт-Петербург.

"Уламки БПЛА також можуть бути у Фінській затоці, за 5 кілометрів від терміналу. Інфраструктура порту не зазнала пошкоджень, ніхто не постраждав", - стверджує Рогов. За його словами, Ленінградську область атакували вперше, і вона стала 19-м регіоном Росії, куди долітали дрони.

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Російські Telegram-канали пишуть про те, що безпілотник нібито упав на територію Петербурзького нафтового терміналу, де і вибухнув, після чого почалася пожежа.

Telegram-канал Baza з посилання на джерела повідомляє, що загалом було три безпілотники, два з яких нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ), після чого вони впали у Фінську затоку. Третій дрон впав на відкритій території одного з елеваторних майданчиків нафтового терміналу між резервуарами з мазутом.

ЗМІ: Атака на нафтобазу - спецоперація української розвідки

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Низка українських ЗМІ з посиланнями на джерела у розвідці повідомили, що атака є українською спецоперацією.

Як розповіли виданню "РБК Україна" джерела, йдеться про операцію Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України "із залученням сучасних українських засобів".

Також співрозмовник у коментарі виданню зазначив, що відтепер військові об'єкти Санкт-Петербурга та Ленінградської області знаходиться "у зоні досяжності українських сил". На питання, чи вперше українським безпілотникам вдалося дістатися до Ленінградської області, джерело уточнило, що це було "не вперше, але є відмінності, і ворог їх відчув".

"Є підтверджені попадання. Це новий етап роботи в цьому регіоні", - повідомило також українське джерело міжнародній агенції Reuters.

Санкт-Петербург розташований приблизно за 850 км від найближчої ділянки українського кордону.