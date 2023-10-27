У РФ заявили про атаку дронів на Курську АЕС

Російська державна компанія "Росенергоатом" заявила в п'ятницю, 27 жовтня, що напередодні ввечері "ворожі безпілотники" намагалися атакувати Курську атомну електростанцію (АЕС).

За їхнім твердженням, до станції прямували три дрони, але їх перехопили, тому постраждалих і руйнувань немає, атака не вплинула на роботу станції і та працює в штатному режимі, а радіаційний фон на АЕС і в районі її розташування перебуває на рівні природних значень.

За даними російських Telegram-каналів, перший безпілотник виявили біля контрольно-пропускного пункту адміністративного комплексу АЕС. Той нібито був начинений вибуховим пристроєм, який не здетонував, і його вилучили фахівці для подальшого знищення. Другий начебто посадили засоби протиповітряної оборони (ППО), уникнувши вибуху, на території станції - в зоні кінологічного містечка. Третій, як пише канал Shot, вибухнув поруч зі складом ядерних відходів внаслідок перехоплення, через що пошкоджень зазнав фасад будівлі складу, але ніхто не постраждав.

Курська АЕС розташована в місті Курчатов за близько 110 кілометрів від кордону РФ з Україною. Українські посадовці не коментували російські заяви.

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Російські дрони біля Хмельницької АЕС

У ніч на 25 жовтня Росія атакувала дронами територію поблизу Хмельницької АЕС. Українська ППО збила безпілотники, але уламками пошкодило вікна в адміністративно-побутовому та лабораторно-побутовому корпусах станції.

Також через пошкодження ліній електропередачі були знеструмлені 1,86 тисячі споживачів у Нетішині, де розташована АЕС, і в Славуті - за 20 кілометрів звідти.

У Славуті внаслідок падіння уламків збитих дронів, поранень зазнали 20 людей, двоє з них - у важкому стані в реанімації.

За словами мера міста, вибухова хвиля від падіння дронів "мала величезний радіус" і пошкодила пів міста: з близько 500 багатоповерхівок 300 мають ті чи інші пошкодження, як і всі заклади освіти, лікарня та храм. За даними першого заступника голови обласної військової адміністрації Сергія Тюріна, загалом на Хмельниччині внаслідок атаки постраждали 1760 цивільних об'єктів.

Повітряні сили просять не лякати цифрами як після ядерного вибуху

У Повітряних силах Збройних сил України (ЗСУ) назвали оцінку місцевої влади наслідків перебільшеною. "Я трохи здивувався тій інформації. Наче після ядерного вибуху. 1760 цивільних об'єктів, школи, церкви, звучить страшно", - цитує речника Повітряних сил Юрія Ігната "Українська правда".

Він пояснив, що під час збиття повітряних цілей ППО відбувається протиповітряний бій, а уламки дронів чи ракет "обов'язково повертаються на землю". "Саме тому ми просимо людей іти в укриття. Тож таким чином є пошкодження відповідно покрівель, вікон. Однак всі по-різному рахують, потім же потрібно допомогу фінансову надавати керівникам, які про це говорять", - сказав Ігнат і попросив з розумінням поставитись до публікованої інформації та "не лякати людей страшними цифрами".

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