Дрони атакували нафтобазу в російському Орлі

Міноборони Росії повідомляє про атаку шести безпілотників у Курській та Орловській областях. Українські ЗМІ пишуть про спецоперацію ГУР МО України.

У вівторок, 9 січня, близько 14:00 за київським часом принаймні шість безпілотників атакували об'єкти в Орловській та Курській областях Росії, стверджує міністерство оборони РФ.

За повідомленням губернатора Орловської області Андрія Кличкова, "два безпілотники впали на об'єкт паливно-енергетичного комплексу в обласному центрі". Російські ЗМІ пишуть про атаку по нафтобазі. Кличков до того ж повідомляє про трьох поранених.

Ще один безпілотник нібито упав у селищі Мала Саханка неподалік Орла на нежитловий об'єкт.

Губернатор Курської області Роман Старовойт у свою чергу повідомляє про принаймні чотири збиті безпілотники літакового типу і про те, що начебто "внаслідок українського обстрілу прикордонного села Горналь загинула цивільна жінка".

Командування українських збройних сил наразі не прокоментувало повідомлення про авіатаку. За даними джерела видання "Українська правда" в українських спецслужбах, атаки безпіотників 9 січня є операцією головного управління розвідки міністерства оборони України за сприяння мінцифри та фонду "Повернись живим".

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