Україна отримала від Франції ще дві установки РСЗВ M270

У новий пакет оборонної допомоги Франції для України увійшли дві пускових установки LRU, що є модифікованою версією американської M270 MLRS. Про передачу цього виду озброєння повідомили в міністерстві оборони Франції.

Міністерство оборони Франції повідомило в четвер, 25 січня, про передачу Україні двох пускових установок французьких реактивних систем залпового вогню LRU, котрі є модифікованою версією американської M270 MLRS. Як зазначили в французькому оборонному відомстві, передача цього виду озброєнь відбулася в межах "артилерійської коаліції" для України.

У Парижі наголосили, що Франція й раніше передавала такі системи Україні, тож тепер загальна кількість наданих Києву пускових LRU становить шість одиниць.

За даними спеціалізовано українського видання Defence Express , до початку війни Росії проти України на озброєнні армії Франції було всього 11 систем LRU.

M270 - "старший брат" HIMARS

Нагадаємо, ракетні системи M270 схожі за характеристиками з комплексами HIMARS, які Україні ще 2022 року стали постачати США. Однак HIMARS - легша версія, що з'явилася пізніше. РСЗВ M270 розміщені на гусеничному шасі, а HIMARS - на колісному, тож перші мають кращу прохідність, а другі - маневровість і швидкість. Але при цьому HIMARS може одночасно запускати шість реактивних снарядів, а M270 MLRS - дванадцять.

Установки M270, так само як і HIMARS, можуть вражати цілі високоточними реактивними снарядами родини GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на відстані 80-90 кілометрів, а оснащені оперативно-тактичними ракетами ATACMS - на відстані 160-300 кілометрів.

Згідно з відкритими даними, крім Франції, пускові M270 або їх модифікації Україна отримувала від Великобританії, Німеччини та Норвегії .

Франція обіцяла подальше оборонне посилення України

Як повідомлялося, 18 січня міністр оборони Франції Себастьян Лекорню заявив, що його країна постачатиме Україні до 50 авіабомб щомісяця до кінця 2024 року. Так само раніше він запевняв, що Франція виготовить для України 78 артустановок Caesar, з яких шість уже незабаром мають поставити ЗСУ.

16 січня президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв надати Україні нову партію крилатих ракет повітряного базування Storm Shadow/SCALP, а також бомби, проте Макрон не став уточнювати, які саме.

Крім того, Париж має намір укласти з Києвом безпекову угоду на кшталт тої, яку з Україною уклала Великобританія.