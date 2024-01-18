Союзники України створюють у Парижі "артилерійську коаліцію"

Західні союзники оголосять у Франції про створення "артилерійської коаліції", щоб допомогти Україні посилитися у контрнаступі. Для України вироблять ще 78 установок Caesar і постачатимуть щомісяця три тисячі снарядів.

Західні союзники України у Парижі у четвер, 18 січня, оголосять про створення "артилерійської коаліції", про що повідомляє агенція AFP. Ця ініціатива, очолювана Францією та Сполученими Штатами, об'єднує зусилля 23 країн та є частиною контактної групи з питань оборони України (так званий формат "Рамштайн").

Як зазначили в міністерстві оборони Франції, ця коаліція "прагне об'єднати зусилля, щоб допомогти Україні мати артилерійські сили, які відповідають потребам її контрнаступу та її армії майбутнього, у короткостроковій та довгостроковій перспективі".

Церемонію, на якій буде створено "артилерійську коаліцію", очолить міністр оборони Франції Себастьян Лекорню. Передбачалося, що міністр оборони України Рустем Умєров також буде присутній на заході, але він був змушений в останню хвилину скасувати свою поїздку до Парижа "з міркувань безпеки", однак приєднається до участі у конференції за допомогою відеозв'язку.

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78 "Цезарів" та 3 тисячі снарядів щомісяця від Франції

Міністерство оборони Франції у середу, 18 січня, заявило про те, що 78 нових самохідних артилерійських установок Caesar ("Цезар") буде вироблено для України протягом 2024 року. З них шість, які Україна закупила власним коштом, доставлять "найближчими тижнями". Для решти САУ ще потрібно знайти спільне фінансування, додали в міністерстві.

У розмові з радіо France Inter міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що виробнику Caesar Nexter вдалося вдвічі скоротити час виробництва гаубиці до 15 місяців. Саме це допоможе виконати ціль у вигляді виробництва 78 гаубиць Caesar.

До цього Франція вже продала або подарувала Україні 30 "цезарів", а ще 19 надійшли з Данії.

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Також Лекорню повідомив, що з цього року Франція також почне виробляти три тисячі 155-мм снарядів на місяць, тобто, приблизно 36 тисяч на рік, тоді як у 2023 році їх було вироблено дві тисячі.

Як повідомляє видання Le Monde, поставка в Україну сорока додаткових крилатих ракет SCALP, обіцяних президентом Еммануелем Макроном, розпочнеться найближчим часом і триватиме протягом року за графіком, який Париж не хоче уточнювати.

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Нагадаємо, що президент Франції Еммануель Макрон відвідає Україну в лютому, щоб підписати двосторонню угоду про гарантії безпеки, згідно з якою Париж передасть Києву досконалішу зброю, включаючи крилаті ракети великої дальності.