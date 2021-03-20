ЗРК Patriot: на озброєнні яких країн є американські комплекси

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував "розмістити" на території України американські зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot. "Україна протистоїть натиску Росії не тільки заради себе, а й заради Заходу. І де США розміщують свої ракети Patriot? Найближчі - у Польщі. А вони повинні бути тут", - заявив Єрмак у коментарі впливовому американському виданню Time у статті, присвяченій останній ескалації на Донбасі, що була опублікована у понеділок, 12 квітня.

На момент публікації цього матеріалу ані сам Єрмак, ані Офіс президента не пояснили більш докладно, у чому полягає суть цієї пропозиції. Жодним чином на цю заяву досі офіційно не відреагували також і у Вашингтоні. DW пропонує детальніше поглянути на ЗРК Patriot, а також розібратися, в яких країнах, окрім самих США, перебувають на озброєнні ці комплекси.

ЗРК Patriot, що перебувають на озброєнні Бундесверу

ЗРК Patriot у протиракетній та протиповітряній обороні

За даними вашингтонського Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), ЗРК MIM-104 Patriot є основною протиракетною та протиповітряною системою в арсеналі армії США. Він надійшов на озброєння ще у 1982 році. Розроблений як насамперед протиповітряний комплекс, його вперше застосували у 1991 році під час війни у Перській затоці. І тут Patriot активно використовувався саме як протиракетний, а не як протиповітряний ЗРК, проти іракських ракет. Відтоді Patriot та ракети-перехоплювачі, які у ньому застосовуються, були оптимізовані для захисту від тактичних балістичних ракет, також вони є ефективними проти крилатих ракет та військової авіації.

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ЗРК Patriot виробляється американською компанією Raytheon, яка є найбільшим у світі виробником керованих ракет. Орім пускових установок та власне ракет кількох можливих типів, до складу комплексів Patriot входять також радіолокаційна станція, пункт управління та інше допоміжне експлуатаційне обладнання.

ЗРК Patriot біля кордону України

Говорячи про можливість "розміщення" цих комплексів в Україні, Андрій Єрмак згадав сусідню Польщу. До Польщі на озброєння справді мають у 2022 році надійти перші системи Patriot - у рамках контракту, підписаного між Вашингтоном та Варшавою ще у 2018 році. Вартість угоди про закупівлю двох комплексів Patriot Польщею - 4,75 мільярда доларів. Угоду попередньо схвалив уряд та Конгрес США, а також польський Сейм.

Загалом же, за даними Raytheon, компанії-виробника ЗРК Patriot, ці комплекси закуплені 16 країнами світу. З кінця минулого року вони є й безпосередньо біля кордонів України - у вересні 2020 року перша система цього ЗРК була доставлена до Румунії. До кінця 2022 року до країни буде доставлено ще три комплекси Patriot. Сума угоди між США та Румунією про купівлю ЗРК, яку було досягнуло у 2017 році - 3,9 мільярда доларів. Для порівняння - ця сума приблизно дорівнює усьому оборонному бюджету України на 2021 рік - 117,5 мільярда гривень.

Де ще у Європі є ЗРК Patriot

Комплекси MIM-104 Patriot, зокрема, з 1989 року перебувають на озброєнні й німецького Бундесверу. У 2015 році у німецьких ЗМІ пройшла інформація про плани міноборони ФРН відмовитися від американських ЗРК і перейти на сучасніші протиракетні та протиповітряні комплекси MEADS (Medium Extended Air Defense System), які розробляються за участі Німеччини, США, Франції та Італії. Утім, досі уряд ФРН до реалізації цих планів не дійшов - натомість у березні 2021 року міноборони країни повідомило про плани з 2023 року модернізувати комплекси Patriot, щоб підтримувати їхню бойову готовність аж до 2030 року.

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Окрім Німеччини та Румунії, у Європі MIM-104 Patriot також перебувають на озброєнні армій Нідерландів, Греції, Іспанії. Також протягом 2021 року перший комплекс має бути доставлений до Швеції в рамках угоди, яка була укладена у 2018 році.

​​ЗРК Patriot у Саудівській Аравії

У решті світу

Найбільша кількість країн, які мають у своєму оборонному арсеналі ЗРК Patriot, сконцентрована на Близькому Сході, серед країн, що підтримують загалом дружні зі США відносини - Ізраїль, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, Єгипет, Бахрейн, Йорданія, Катар та Кувейт. Також ці комплекси перебувають на озброєнні союзників США в Азії - Японії, Південної Кореї та Тайваню.

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Утім, далеко не усі бажаючі отримують можливість закупити американські ЗРК. Торік стало відомо, що до американського уряду щодо постачань комплексів Patriot зверталася Туреччина, яка є союзником США по НАТО (на кордоні Туреччині і Сирії у 2013 році були розгорнуті "Патріоти" з Німеччини, утім, вже у 2015 році Берлін вивів їх з турецької території. - Ред.). Утім, у відповідь на це Вашингтон заявив, що цього не відбудеться, допоки Анкара не поверне Росії закуплені у неї системи ППО С-400.

Ці зенітно-ракетні системи на суму 2,5 мільярда доларів були поставлені Москвою Анкарі в повному обсязі в 2019 році. Зрештою у грудні 2020 року США запровадили санкції за купівлю С-400 проти керівництва Секретаріату оборонної промисловості Туреччини.