Втеча Дмитрука: ОГПУ знайшов нардепа і готує екстрадицію

Офіс Генпрокурора співпрацює з міжнародними партнерами щодо видачі народного депутата Артема Дмитрука. За даними ЗМІ, він постане перед судом у Лондоні, оскаржуючи запит на екстрадицію.

Офіс Генерального прокурора у співпраці з міжнародними партнерами готує матеріали для екстрадиціїнародного депутата, який перебуває у розшуку у зв'язку з тим, що він переховуванням від органів правосуддя в Україні.

"Місцезнаходження депутата встановлено та судом йому визначено міру запобіжного заходу", - повідомила пресслужба ОГПУ в четвер, 26 вересня, не вказуючи прізвища нардепа. Втім, із деталей справи випливає, що йдеться про Артема Дмитрука.

Так, парламентаря підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, у замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві, перелічили в ОГПУ.

Печерський районний суд Києва раніше заочно обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді утримання під вартою.

Дмитрук постане перед судом у Лондоні - The Independent

За даними британського видання The Independent , Артем Дмитрук постане перед судом у Лондоні щодо можливої екстрадиції в Україну. У коментарі виданню Дмитрук розповів, що уряд Великобританії нібито надав йому захист після того, як він покинув Україну у серпні. Він заявив британському виданню, що вважає себе жертвою політичних переслідувань за свою підтримку Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) . Цю позицію він буде озвучувати у Вестмінстерському магістратському суді, оскаржуючи запит на екстрадицію, зауважує видання у своїй публікації за 24 вересня.

"Драматична" втеча нардепа: через Молдову до Великобританії

The Independent також озвучило деталі "драматичної" втечі нардепа з України - він дістався на таксі до кордону з Молдовою, потрапив в країну через ліси, потім полетів до Італії, а далі попрямував до Лондона, де перебуває його родина.

Раніше Держбюро розслідувань України (ДБР) підтвердило, що Дмитрук нелегально перетнув кордон , не називаючи деталей.

Нагадаємо, 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив Дмитруку про підозру за двома епізодами: побиття військового в Києві та напад на співробітника правоохоронного органа в Одесі.

Інформація про втечу Дмитрука з'явилася днем раніше. Сам нардеп, відомий відстоюванням інтересів (УПЦ МП), відкинув звинувачення та пов'язав їх зі своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри".

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31-річний Дмитрук є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності. У листопаді 2022 року його виключили з фракції провладної партії "Слуга народу" . Після цього він увійшов до складу депутатської групи "Відновлення України".