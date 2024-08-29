Суд заочно заарештував нардепа-втікача Артема Дмитрука

На підставі рішення про арешт і оголошення у міжнародний розшук Артем Дмитрук має бути внесений у базу Інтерполу. Завдяки цьому його в подальшому зможуть затримати за кордоном і видати Україні.

У четвер, 29 серпня, Печерський районний суд Києва заочно обрав як запобіжний захід утримання під вартою депутату Верховної Ради Артему Дмитруку (група "Відновлення України"), який раніше нелегально виїхав в з України, повідомило "Суспільне".

Як зауважили в Офісі генерального прокурора, тепер ухвалу суду і постанову про оголошення нардепа у розшук передадуть до департаменту міжнародної поліцейської співпраці Національної поліції, щоб той забезпечив внесення інформації про міжнародний розшуку до бази Інтерполу для подальшого затримання і екстрадиції нардепа в Україну. Прізвище нардепа в ОГПУ не вказали, але дописи містять дещо заблюрене фото Дмитрука.

Підозра Артему Дмитруку та втеча нардепа з України

25 вересня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив Дмитруку про підозру за двома епізодами: побиття військового в Києві та напад на співробітника правоохоронного органу в Одесі.

Сам нардеп, відомий відстоюванням інтересів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), відкинув звинувачення та пов'язав їх зі своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри".

Водночас виявилося, що Дмитрук незаконно перетнув кордон України і втік в Молдову, звідки, за даними ЗМІ, вилетів в Італію.

Спочатку нардеп інформацію про те, що він і його родина перебували в Молдові, назвав "вкидом". Втім, коли в медіа було оприлюднене відео, на якому він зафіксований в молдовському аеропорті, він почав звинувачувати правоохоронців цієї країни в нібито "безпідставній" передачі інформації Україні і в "переслідуванні" його і членів його родини.