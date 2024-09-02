Затримано "провідника" Дмитрука на кордоні - ОГПУ

Затриманий разом зі спільниками допомагав нардепу-втікачу Дмитруку нелегально виїхати з України, кажуть в Офісі генпрокурора. Ще двох спільників затриманого розшукують.

Офіс генерального прокурора України (ОГПУ) повідомив у понеділок, 2 вересня, про затримання одного з трьох учасників групи, яка допомогла депутату Верховної Ради нелегально виїхати з України. Зазначається, що затриманий "виконував роль провідника". "Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою", - повідомила пресслужба ОГПУ.

Прізвище нардепа в ОГПУ не вказали, але контекст вказує на те, що йдеться про депутата ВР Артема Дмитрука (група "Відновлення України"), котрий раніше нелегально перетнув кордони України з Молдовою.

Двом іншим учасникам заочно повідомлено про підозру

Водночас двом іншим учасникам схеми заочно повідомили про підозру, кажуть у відомстві. Йдеться, за даними прокуратури, про організатора незаконного переправлення через кордон, а також людину, яка доставила депутата до кордону. Нині вони переховуються, зазначили в ОГПУ.

"Схема переправлення була ретельно спланована: депутат виїхав з Києва в напрямку Одеси та в районі Роздільнянського району Одещини пересів в інше авто, яке доставило його до кордону з Придністровською ділянкою Молдови. Там він пішки залишив Україну", - навели деталі в відомстві.

Загалом слідчі кваліфікували дії фігурантів за частиною другою 332 КК України - організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України за попередньою змовою групою осіб. Крім того, проведено обшуки за місцями проживання учасників схеми, поінформували в ОГПУ.

Підозра Артему Дмитруку та втеча нардепа з України

Нагадаємо, що 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив Дмитруку про підозру за двома епізодами: побиття військового в Києві та напад на співробітника правоохоронного органу в Одесі.

Сам нардеп, відомий відстоюванням інтересів Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП), відкинув звинувачення та пов'язав їх зі своєю "державною позицією, політичними поглядами та захистом православної віри".

Утім, згодом виявилося, що Дмитрук незаконно перетнув кордон України й втік в Молдову, звідки, за даними ЗМІ, вилетів в Італію. Спочатку нардеп інформацію про те, що він і його родина перебували в Молдові, назвав "вкидом". Втім, коли в медіа було оприлюднене відео, на якому він зафіксований в молдовському аеропорті, він почав звинувачувати правоохоронців цієї країни в нібито "безпідставній" передачі інформації Україні та в "переслідуванні" його і членів його родини.

29 серпня Печерський районний суд Києва заочно обрав як запобіжний захід утримання під вартою депутату Дмитруку. Тоді ж в Офісі генерального прокурора уточнили, що ухвалу суду і постанову про оголошення нардепа у розшук передадуть до департаменту міжнародної поліцейської співпраці Національної поліції, щоб той забезпечив внесення інформації про міжнародний розшуку до бази Інтерполу для подальшого затримання й екстрадиції нардепа в Україну. Тоді в ОГПУ так само не вказували прізвище Дмитрука, але відповідні дописи містили дещо заблюрене фото нардепа.