Нардеп Одарченко втік до Румунії й попросив там притулку

Обвинувачений у хабарництві депутат Андрій Одарченко перебуває наразі в Румунії й подав там заяву про отримання притулку, кажуть слідчі. Раніше в Україні цього депутата оголосили в міжнародний розшук.

Обвинувачений раніше в корупції депутат Верховної Ради Андрій Одарченко з фракції "Слуга народу" втік до Румунії. Як повідомив "Центр протидії корупції", про це стало у понеділок, 23 вересня, під час засідання Вищого антикорупційного суду (ВАКС), що транслюється онлайн .

Так, Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) встановило, що цей депутат перетнув державний кордон в районі населеного пункту Красноїльськ Чернівецької області. Також під час засідання стало відомо, що спікер Верховної Ради відрядження для виїзду Одарченка за кордон не оформляв.

Прокурорка САП у зв'язку з втечею депутата внесла клопотання про стягнення застави, також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на варту, повідомив "Центр протидії корупції".

Одарченко просить притулку в Румунії

Крім того, видання biz.liga.net повідомило, що, за даними НАБУ, Одарченко подав в Румунії клопотання про надання його притулку. Український нардеп-утікач "звернувся до державних органів Румунії з заявою про отримання притулку в цій державі", наводить видання слова прокурорки.

Прокурорка САП у зв'язку з втечею Одарченка внесла клопотання про стягнення застави 15 мільйонів гривень в дохід держави. Також є клопотання про зміну запобіжного заходу з застави на тримання під вартою.

У чому обвинувачують Одарченка?

Народного депутата Одарченка судять за обвинуваченням у спробі підкупити у 2023 році тодішнього голову Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма. За даними слідства, Одарченко пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів в обмін на сприяння в отриманні грошей із фонду ліквідації наслідків збройної агресії на ремонт будівель Державного біотехнологічного університету, де депутат на той час обіймав посаду ректора.

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Та спроба стала першим в історії українських антикорупційних органів випадків одержання неправомірної вигоди у криптовалюті, яку вдалося задокументувати. Натомість сам законодавець заперечував, що перераховував Найєму гроші, запевняючи, що він лише допомагав розібратися посадовцю в криптовалютах.

19 вересня ВАКС оголосив Одарченка в державний і міжнародний розшук, бо той не з'явився до суду.