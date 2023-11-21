Два нардепи отримали підозри за пропонування хабарів Найєму

Два депутати Верховної Ради пропонували хабарі Мустафі Найєму, щоб отримати гроші від держави. Посадовець виступив в якості викривача, тепер НАБУ і САП вручили нардепам підозри.

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) і Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) протягом вівторка, 21 листопада, вручили підозри одразу двом депутатом Верховної Ради, котрі пропанували хабарі голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму, повідомляють пресслужби правоохоронних органів.

У першому випадку, за версією слідства, нардеп спільно з директором акціонерного товариства пропонував хабар Найєму і віцепрем'єр-міністру з відновлення-міністру розвитку громад, територій та інфраструктури Олександру Кубракову.

Як зауважують в НАБУ, цей депутат також є власником "великого будівельного та аграрного бізнесів". Підконтрольна йому компанія вже виконувала роботи з відновлення, але у серпні він звернувся до посадовців із пропозицією надати їй додаткові підряди на відбудову інфраструктурних об’єктів на один мільярд гривень.

"За це пообіцяв "винагороду" у розмірі 3-5 відсотків від вартості кожного підряду. Для узгодження подальших домовленостей нардеп також залучив директора компанії", - зазначають правоохоронці.

Після надходження 50 мільйонів гривень за підряд з відновлення зруйнованого мосту в одному з регіонів, нардеп через довірену особу надав посадовцю-викривачу "обіцяний відсоток у сумі 150 тисяч доларів".

Найєм і Кубраков "співпрацювали з НАБУ та САП та сприяли розслідуванню протиправних дій", зауважили у прокуратурі.

За даним ЗМІ, нардеп, який отримав підозру - Сергій Лабазюк з депутатської групи "За майбутнє".

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Хабар у біткоїнах

Другий депутат Ради, який отримав підозру, за версією слідства, пропонував Найєму хабар у криптовалюті Bitcoin в еквіваленті 50 тисяч доларів.

"В обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об'єкта інфраструктури", - повідомляє НАБУ. В САП уточнюють, що ці кошти мали спрямувати на ремонт будівель університету, в якому депутат продовжує обіймати посаду ректора.

Там додали, що після виділення коштів з фонду на криптогаманець посадовця-викривача надійшов "перший транш" хабаря в еквіваленті 10 тисяч доларів.

"Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати", - зауважили в НАБУ.

Як стверджує депутат Ради від "Європейської Солідарності" Олексій Горнчаренко, нардеп, який отримав підозру, - член фракції "Слуги народу", член комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко.

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