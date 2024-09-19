Ще одного нардепа оголосили в міжнародний розшук

Депутат Верховної Ради зі "Слуги народу" Андрій Одарченко, якого підозрюють в спробі підкупу біткойнами Мустафи Найєма, не зв'явився в суд. Його оголосили в розшук.

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) оголосив у четвер, 19 вересня, у державний та міжнародний розшук народного депутата України, якого підозрюють в спробі підкупу голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"18 вересня 2024 року вказана особа не з'явилася у судове засідання. Про причини неявки нардеп суд та прокурора не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце перебування їхнього підзахисного та наголошують на відсутності зв'язку з ним", - ідеться в повідомленні.

САП не називає ім'я підозрюваного, проте, як заявляє Центр протидії корупції(ЦПК), ідеться про нардепа з фракції провладної партії "Слуга народу" Андрія Одарченка.

Нардеп відсутній за місцем проживання та не виходить на зв'язок з 17 вересня. "В останній день Одарченко залишив у машині три своїх мобільні телефони і попросив водія поставити їх на зарядку в квартирі. Сказав, що до парламенту добереться сам і після засідання повернеться. Однак не повернувся", - розповіли в ЦПК.

За даними Державної прикордонної служби, Одарченко офіційно не перетинав кордон. "На записах Національного антикорупційного бюро (НАБУ) нардеп хвалився ексголові Агентства відновлення, що "вирішує всі питання на митниці, на всіх рівнях". Прокурор припускає, що він використав ці зв'язки, щоб виїхати", - кажуть в ЦПК.

Спроба підкупу Найєма біткоїнами

За версією слідства, Одарченко намагався підкупити на той час голову Агентства відновлення Мустафу Найєма біткоїнами в еквіваленті 50 тисяч доларів за те, щоб з фонду ліквідації наслідків війни університету, в якому він ректор, виділили кошти на ремонт будівель.

Суд арештував Одарченка, проте згодом нардеп вийшов під заставу в 15 мільйонів гривень і здав закордонні паспорти. 19 вересня його мали допитати.

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