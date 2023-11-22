ВАКС відправив на два місяці за ґрати нардепа зі "СН" - САП

Суддя ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою, але з можливістю внесення застави для чинного депутата ВР від "Слуги народу" за криптокорупцію, повідомила САП.

Депутат Верховної Ради України від президентської франції "Слуга народу", якому раніше оголосили підозру у корупційних діях, отримав запобіжний захід у вигляді двомісячного тримання під вартою, але з можливістю внесення застави. Відповідну ухвалу оголосив у середу, 22 листопада, суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС), про що повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Читайте також: Чинному нардепу оголосили підозру в заволодінні землею держпідприємства

"22 листопада 2023 року за клопотанням прокурора САП слідчий суддя ВАКС обрав запобіжний захід народному депутату, якого викрили на наданні неправомірної вигоди голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України", - йдеться в повідомленні на Facebook-сторінці САП.

Водночас альтернативою оголошеному запобіжному заходу суд визначив внесення 15 мільйонів гривень застави, зазначили в САП. Народного депутата взяли під варту в залі суду.

Йдеться про Андрія Одарченка

У повідомлення САП не вказано ім’я й прізвище політика, однак зазначено, що підсудний намагався дати хабаря в біткоїнах. Крім того, в Facebook-дописі є посилання на відео на офіційному YouTube-каналі НАБУ, в якому було вказано, що підозрюваний - член комітету ВР з питань антикорупційної політики.

Як повідомлялося, напередодні два чинних народних депутати отримали підозри від НАБУ й САП. Один з підозрюваних законодавців намагався дати хабар у біткоїнах голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафі Найєму.

Читайте також: Справа Гладковського: ВАКС заочно арештував сина ексзаступника секретаря РНБО

Як стверджував депутат Ради від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко, нардеп, який отримав підозру за криптохабар, - член фракції "Слуги народу", член комітету з питань антикорупційної політики Андрій Одарченко.