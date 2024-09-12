У Києві чоловік заявив, що його побив нардеп - поліція

У центрі столиці чоловік звернувся до поліції через те, що його нібито вдарив "слуга народу" Олександр Куницький.

Поліція Києва повідомила в четвер, 12 вересня, що з'ясовує обставини події в центрі міста за участі народного депутата України.

Як пише пресслужба столичної поліції, до Печерського управління надійшло повідомлення від чоловіка про побиття. Потерпілий зазначив, що його вдарив ногою нардеп.

"Наразі заявник перебуває в управлінні поліції, повідомлення про подію зареєстровано, проводиться перевірка", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці не вказують прізвища нардепа, але в соціальних мережах поширюється відео з депутатом Верховної Ради Олександром Куницьким із фракції "Слуга народу" біля поліцейського, на якому чоловік за камерою розповідає правоохоронцю, що парламентар дав йому копняка під спину. Сам Куницький на відео їсть морозиво і не коментує цю інформацію.

Куницький є членом парламентського комітету з питань правоохоронної діяльності.

Куницький уже фігурував у справі про побиття людини

У жовтні 2023 року генеральний прокурор Андрій Костін зареєстрував кримінальне провадження щодо Куницького та нардепа Артема Дмитрука, який згодом утік з України, за побиття в Києві чоловіка, як виявилось згодом - військового.