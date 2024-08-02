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Володимир Кара-Мурза: Я точно знаю, що ми повернемося в РФ

Олег Соколенко
2 серпня 2024 р.

Ілля Яшин, Володимир Кара-Мурза та Андрій Пивоваров, звільнені в рамках обміну ув'язненими між Росією, Білоруссю і Заходом, зустрілися з журналістами в редакції Deutsche Welle в Бонні.

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Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин на зустрічі з журналістами в Бонні
Володимир Кара-Мурза, Андрій Пивоваров та Ілля Яшин на зустрічі з журналістами в БонніФото: Florian Görner/DW

Звільнені з російських колоній опозиційні політики Володимир Кара-Мурза, Ілля Яшин та Андрій Пивоваров у п'ятницю, 2 серпня, зустрілися з журналістами в редакції Deutsche Welle в Бонні.

Володимир Кара-Мурза нагадав фразу із Талмуда, викарбувану на медалі "Праведника народів світу": "Хто рятує одне життя, рятує весь світ". Він наголосив, що внаслідок обміну ув'язненими між Росією, Білоруссю і Заходом було врятовано життя 16 людей, яких утримували у в'язницях РФ і РБ.

Кара-Мурза згадав фразу співробітника ФСБ у цивільному, який супроводжував звільнених політв'язнів у літаку, що летів із Росії до Туреччини: "Дивіться, дивіться, останній раз бачите батьківщину". "Я йому сказав: я історик за освітою, я не лише вірю і думаю, я точно знаю, що я і всі ми в Росію обов'язково повернемося. І що обов'язково настане той день, коли Росія стане вільною, нормальною, цивілізованою, європейською країною. Я абсолютно не сумніваюся, що цей день настане", - розповів Кара-Мурза.

Андрій Пивоваров закликав не асоціювати росіян з тією політикою, яку провадить керівництво РФ. "Я б хотів, користуючись можливістю, звернутися до країн Заходу - щоб вони звернули увагу на простих людей у Росії", - сказав він. За словами Пивоварова, звичайні росіяни не підтримують війну, як би це не намагалася представити російська пропаганда, але вони потребують підтримки, оскільки в поточних умовах у країні вони просто намагаються вижити. Він закликав країни Заходу, зокрема, не ускладнювати отримання віз для звичайних росіян, які не підтримують війну проти України.

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Ілля Яшин заявив, що він з першого дня перебування у в'язниці просив не включати його в жодні списки для обміну. За словами Яшина, він до останнього дня боровся за своє право залишатися в Росії. За кілька днів до обміну до нього в камеру прийшли співробітники Федеральної служби виконання покарань (ФСВП), вимагаючи від нього підписати прохання про помилування, але "я сказав абсолютно чітко і недвозначно, що не буду ніколи просити вибачення у людини, яку вважаю вбивцею і тираном".

Яшин зачитав перед журналістами свою заяву з вимогою залишити його в РФ, яку написав перед самим обміном. Він наголосив, що вважає своє видворення з країни незаконним.

Політв'язнів із Росії зустрічав в аеропорту Шольц

Напередодні Кара-Мурзу, Яшина і Пивоварова звільнили в рамках великого обміну ув'язненими між Росією, Білоруссю і Заходом. Літак зі звільненими російськими політв'язнями приземлився в аеропорту Кельн/Бонн 1 серпня близько 22:15 за місцевим часом (23:15 за Києвом).

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) перервав свою відпустку та вирушив в аеропорт Кельна на урядовому лайнері. Там він виступив перед журналістами, пообіцявши, що уряд ФРН і далі боротиметься за звільнення всіх політв'язнів із в'язниць Росії та Білорусі.

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Переслідування Яшина, Кара-Мурзи і Пивоварова в РФ

Іллю Яшина в грудні 2022 року засудили в Росії на 8,5 року колонії через стрім, під час якого він розповів про вбивства жителів Бучі російськими військовими. Володимиру Кара-Мурзі суд у РФ дав 25 років за статтями про "держзраду", співпрацю з "небажаною" організацією і "фейки" про армію.

Колишнього директора фонду "Открытая Россия" Андрія Пивоварова в липні 2022 року засудили на чотири роки за статтею про здійснення діяльності "небажаної" організації. За даними видання Sota, у травні проти нього було порушено нову кримінальну справу - не відомо за яким обвинуваченням.

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