Кого Захід віддав Росії в рамках великого обміну

Співробітники російських спецслужб, кілер ФСБ, кібершахраї. Кого отримала Росія в обмін на політичних в'язнів у рамках великого обміну. DW - про те, що відомо про цих людей.

Росія і Білорусь, з одного боку, США, Німеччина, Польща, Норвегія і Словенія, з іншого, за посередництва Туреччини провели в четвер, 1 серпня, історичний за своїм масштабом обмін ув'язненими. Турецьке управління розвідки (MIT) координувало обмін, який відбувся у другій половині дня в аеропорту Анкари. Обміняли 24 ув'язнених. Восьмеро із них, а також двоє дітей подружньої пари, яка стала учасниками обміну, повернулися в Росію. Росія відпустила на свободу насамперед політичних в'язнів: політиків Іллю Яшина, Володимира Кара-Мурзу, Лілію Чанишеву і Ксенію Фадєєву, художницю Сашу Скочиленко, також громадян США Евана Гершковича і Пола Вілана, володарку паспортів РФ і США журналістку Алсу Курмашеву, та інших. А кого Росія отримала натомість?

"Кілер на велосипеді"

Найбільша група з тих, хто потрапив у списки на обмін, - співробітники російських спецслужб, затриманих і засуджених за різні злочини на Заході. Ймовірно, центральною фігурою у великому обміні слід вважати Вадима Красікова.

Росіянин Красіков відбував довічне покарання в Німеччині за те, що 23 серпня 2019 року застрелив колишнього чеченського польового командира, на той момент громадянина Грузії, який шукав притулку в Німеччині, Зелімхана Хангошвілі. Це був злочин, скоєний серед білого дня в берлінському парку Малий Тіргартен - Красіков здійснив убивство, під'їхавши до Хангошвілі на велосипеді, за що отримав прізвисько "кілер на велосипеді". Як встановив суд у Берліні, Красіков, який приїхав до Європи з паспортом на ім'я "Вадима Соколова", був кілером, пов'язаним зі структурами групи "Вымпел" ФСБ Росії. Вчинок Красікова свого часу побічно захищав сам Путін, і кілер кілька років фігурував у списках на обмін.

Нелегали в Європі

Анну та Артема Дульцевих затримали в Словенії в грудні 2022 року. За легендою, їх звали Людвіг Гіш і Марія Меєр, у них були аргентинські паспорти. У липні 2024 року суд у Любляні засудив Дульцевих до року і семи місяців позбавлення волі за обвинуваченням у шпигунстві. Раніше в пресі їх називали "нелегалами" Служби зовнішньої розвідки РФ, видання The Insider на підставі даних їхньої біографії вважає, що, найімовірніше, вони працювали на Головне розвідувальне управління РФ (ГРУ). Їхні діти також стали частиною обміну 1 серпня.

Іншого учасника обміну - Павла Рубцова - Польща затримала 27 лютого 2022 року на польсько-українському кордоні і звинуватила у шпигунстві на користь Росії. Він представлявся іспанським журналістом Пабло Гонсалесом. Гонсалес-Рубцов, вочевидь, так само працював на ГРУ і збирав інформацію про російську опозицію за кордоном, зокрема, стежив за оточенням Жанни Нємцової. На відміну від інших, Рубцов формально не був засуджений владою Польщі.

Наступний учасник обміну - Михайло Мікушин із Норвегії. Мікушин жив у Канаді під ім'ям Жозе Ассіс Джаммарія, вивчаючи там питання арктичної безпеки та геополітики в Університеті Калгарі. У 2021 році він приїхав до Арктичного університету Норвегії в Тромсе. Заарештували його спецслужби Норвегії 2022 року, але, як написала норвезька преса, тільки після року тримання під вартою, протягом якого той мовчав, "Жозе" визнав, що він народився не в Бразилії і що він є громадянином Росії. Вважається, що Мікушин - полковник ГРУ.

Засуджені в Америці росіяни: хто вони?

Ключовий персонаж - це хакер Роман Селезньов, син депутата Держдуми Росії від ЛДПР Валерія Селезньова. У 2017 році молодшого Селезньова засудили в Сполучених Штатах до 27 років в'язниці: рекордний термін за кіберзлочини. Загальний збиток, заподіяний ним, суд оцінив у щонайменше 170 мільйонів доларів. Романа Селезньова затримали 2014 року на Мальдівах - як вважається, за наводкою співробітника тієї самої російської ФСБ Сергія Михайлова. Полювання на нього вели, імовірно, із середини 2000-х років. Росіянина визнали винним у шахрайстві, комп'ютерному зломі, зберіганні незаконно придбаних кредиток і розкраданні особистих даних.

Контрабандист із ФСБ

Іще один виданий США росіянин - затриманий ще 2022 року в Естонії Вадим Конощенок. Мін'юст США впевнений, що Конощенок є полковником ФСБ. Конощенка затримали на естонському кордоні з масою товарів подвійного призначення, насамперед напівпровідниками, а також із кількома тисячами патронів американського виробництва для снайперських гвинтівок. Влітку 2023 року його екстрадували до США. Конощенок проходив у справі, де йому, а також ще чотирьом росіянам, висунули обвинувачення у змові, пов'язаній із відмиванням грошей і закупівлями військових технологій для Росії. Суть звинувачень та сама: що Конощенок контрабандою і в порушення санкцій Заходу провозив зі США товари через Естонію в Росію.

Учасник незаконних інсайдів

Ще один учасник обміну - підрядник російських силових міністерств Владислав Клюшин. Клюшина в березні 2021 року заарештували у Швейцарії та згодом видали американській владі. Його звинуватили в незаконному використанні інсайдерської інформації на ринку цінних паперів. Учасники справи, згідно з висновками суду, отримали незаконний дохід обсягом майже 100 мільйонів доларів. У 2023 році суд у США визнав Клюшина винним в інсайдерській торгівлі та засудив його до дев'яти років колонії.