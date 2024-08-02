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Еван Гершкович, Пол Вілан, Алсу Курмашева повернулися до США

Дмитро Шварц | Павло Мильников
2 серпня 2024 р.

Кореспондент WSJ, ексморпіх і журналістка татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" прилетіли з Туреччини на авіабазу Ендрюс, де їх зустріли президент США Байден і віцепрезидентка Гарріс.

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Президент Джо Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс з кореспондентом WSJ Еваном Гершковичем
Президент Джо Байден і віцепрезидентка США Камала Гарріс з кореспондентом WSJ Еваном ГершковичемФото: Alex Brandon/AP/dpa/picture alliance

Кореспондент газети The Wall Street Journal (WSJ) Еван Гершкович, колишній морський піхотинець Пол Вілан, а також громадянка Росії та США, журналістка татаро-башкирської служби "Радіо Свобода" Алсу Курмашева повернулися до Сполучених Штатів Америки у рамках масштабного обміну ув'язненими між РФ і країнами Заходу. Літак, що вилетів із Туреччини, приземлився на авіабазі Ендрюс у штаті Меріленд пізно ввечері четверга, 1 серпня (за місцевим часом). Їх привітали президент США Джозеф Байден, віцепрезидентка Камала Гарріс, а також рідні.

Президент США висловив подяку союзникам

"Я був абсолютно впевнений, що ми зможемо це зробити. Саме це я мав на увазі, коли сказав, що альянси мають значення", - заявив Байден.

Глава Білого дому подякував за підтримку союзникам Вашингтона - країнам, які, за словами президента США, допомагали вести переговори щодо обміну. Раніше того ж дня він пообіцяв домагатися звільнення американських громадян, які "необґрунтовано перебувають в ув'язненні або взяті в заручники" в інших країнах.

Масштабний обмін ув'язненими між Росією, Білоруссю і країнами Заходу відбувся 1 серпня в столиці Туреччини Анкарі. РФ передала 16 осіб, зокрема засудженого в Білорусі до смертної кари і згодом помилуваного громадянина Німеччини Ріко Кріґера (Rico Krieger). У Росію повернулися 10 осіб - співробітники спецслужб РФ, двоє їхніх дітей, кібершахраї і кілер ФСБ Вадим Красіков.

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