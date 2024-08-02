У Кремлі визнали, що звільнений убивця Красіков служив у ФСБ

Звільнений у рамках обміну ув'язненими між Росією і Заходом Вадим Красіков служив у спецпідрозділі ФСБ "Альфа", повідомив прессекретар президента РФ.

Засуджений у Німеччині до довічного ув'язнення за вбивство чеченця і звільнений у рамках масштабного обміну ув'язненими між Росією і країнами Заходу Вадим Красіков був товаришем по службі співробітників охорони президента РФ Володимира Путіна. Про це у п'ятницю, 2 серпня, заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

"Красіков є співробітником Федеральної служби безпеки, - сказав Пєсков. - Коли він служив в "Альфі" (спецпідрозділ Центру спеціального призначення ФСБ РФ. - Ред.), то служив разом із кількома співробітниками охорони президента. Звісно, вони один одного вітали вчора".

Масштабний обмін ув'язненими між Росією і країнами Заходу відбувся 1 серпня в столиці Туреччини Анкарі. РФ передала 16 людей, а у Росію з Анкари повернулися 10 - окрім Красікова це були інші співробітники спецслужб РФ, двоє їхніх дітей, а також кібершахраї.

Канцлер і глава МЗС ФРН про видачу Красікова

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) назвав обмін росіянина "правильним рішенням". А міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) визнала, що рішення про видачу "не було легким для жодного члена уряду" ФРН. Водночас вдова вбитого Красіковим колишнього чеченського польового командира Зелімхана Хангошвілі Манана Цатієва засудила видачу офіцера ФСБ російській стороні.

За даними газети Frankfurter Allgemeine Zeitung, на звільненні наполіг міністр юстиції Німеччини Марко Бушман (Marco Buschmann), який дав розпорядження генпрокурору Єнсу Роммелю (Jens Rommel). Федеральна прокуратура була проти і наполягала, що помилування має затвердити президент ФРН. У підсумку прокурори підкорилися вказівці, хоча у відомстві "панує розчарування".

Убивство чеченця в столиці Німеччини

Оголошений Росією в розшук за обвинуваченням у тероризмі Зелімхан Хангошвілі був застрелений у берлінському парку Малий Тіргартен 23 серпня 2019 року. Вадима Красікова з документами на ім'я "Вадима Соколова" затримали в німецькій столиці того самого дня.

Процес у справі розпочався в жовтні 2020-го і тривав понад рік. У грудні 2021 року підсудного засудили до довічного позбавлення волі. Вищий земельний суд Берліна визнав доведеним твердження сторони обвинувачення про те, що Красіков убив Хангошвілі за вказівкою влади РФ.