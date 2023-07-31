Лондон запровадив санкції щодо росіян через вирок Кара-Мурзі

Санкції запровадили щодо російських суддів і прокурорів, причетних до процесу над опозиційним російським політиком Володимиром Кара-Мурзою. Його апеляцію на 25-річне ув'язнення відхилили.

Великобританія у понеділок, 31 липня, запровадила санкції щодо російських суддів і прокурорів, причетних, за даними Лондона, до судового процесу над опозиційним російським політиком Володимиром Кара-Мурзою.

Серед них - судді Віталій Бєліцький, Катерина Дорохіна і Наталія Дудар, прокурори Борис Локтіонов і Анна Потичко, а також експерт Данило Міхєєв. Їм заборонили в'їжджати до Великобританії та мати активи на території країни.

Сунак закликав до звільнення Кара-Мурзи

У Лондоні назвали відхилення апеляції Кара-Мурзи на 25-річний тюремний строк "невиправданим". "Це відчайдушно і безпідставно. Відхилення апеляції Володимира Кара-Мурзи є невиправданим. Він повинен бути негайно звільнений", - написав прем'єр-міністр країни Ріші Сунак в соціальній мережі X, що раніше називалася Twitter.

Кара-Мурза, який має російське і британське громадянство, програв апеляцію на свій 25-річний тюремний вирок 31 липня. У квітні його засудили за звинуваченням у державній зраді та розповсюдженні фейків про російську армію.

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