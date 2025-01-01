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Великобританія підготувала 200 українських авіаторів

Дмитро Шварц
1 січня 2025 р.

200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку у Великобританії перед навчанням на F-16.

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Українські літаки F-16 (ілюстративне фото)
Українські літаки F-16 (ілюстративне фото)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

У Великобританії 200 українських авіаторів пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку перед навчанням на винищувачах F-16.

"Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях", - йдеться у повідомленні посольства Великобританії в Україні у середу, 1 січня.

F-16 в Україні та навчання українських пілотів 

У травні 2024 року на військовій авіабазі Повітряних сил США біля міста Тусон в американському штаті Аризона завершив підготовку на винищувачах F-16 перший набір пілотів Збройних сил України (ЗСУ). У вересні 2024 року стало відомо, що група українських пілотів розпочала в Румунії підготовку до пілотування F-16

Перші F-16 Україна почала отримувати від партнерів наприкінці липня 2024 року. За даними ЗМІ, перші шість винищувачі передали Нідерланди, які загалом пообіцяли 24 літаки. 

У листопаді під час візиту до Києва прем'єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що Данія вже передала Україні шість F-16 і готує ще дві партії, щоб поставити загалом 19 винищувачів. 7 грудня український президент Володимир Зеленський повідомив, що Данія доставила в Україну другу партію F-16.

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