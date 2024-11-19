Фредеріксен: Данія передасть Україні ще дві партії F-16

Прем'єр-міністерка Данії підтвердила, що Україна має отримати від її країни ще 13 винищувачів F-16 двома партіями.

Данія вже передала Україні шість винищувачів F-16, у майбутньому Україна отримає від неї ще дві партії таких літаків. Про це повідомила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві у вівторок, 19 листопада.

"Шість вже доставлено. Це перша партія, - сказала вона. - Потім буде ще одна партія. І ще одна партія. 19 загалом".

За словами Фредеріксен, з серпня минулого року Данія бере участь у підготовці українських пілотів F-16. За словами прем’єр-міністерки, організувати це було складно, але "процес йде".

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17 листопада пілоти F-16 збили десяток повітряних цілей - Зеленський

17 листопада винищувачі F-16 були задіяні у відбитті масованого комбінованого удару військ РФ по Україні. Як повідомив тоді Зеленський, пілоти F-16 збили близько 10 повітряних цілей.

Нагадаємо, першу партію винищувачів F-16 Данія передала Україні у серпні. Ще одну партіюДанія обіцяла відправити до кінця 2024 року.

Перші винищувачі F-16 Україна почала отримувати від партнерів наприкінці липня - після місяців очікувань. За даними ЗМІ, перші шість винищувачів Києву передали Нідерланди. Загалом ця країна пообіцяла передати Україні 24 винищувачі F-16.

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