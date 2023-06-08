Вашингтон: У руйнуванні Каховської ГЕС винна Москва

Відповідальність за руйнування Каховської ГЕС лежить на російських силах, оскільки саме вони контролювали цей об'єкт, наголосили в Білому домі.

Сполучені Штати покладають відповідальність за руйнування Каховської гідроелектростанції на Росію, оскільки її війська контролювали цей об'єкт. Таку заяву зробили ввечері середу, 7 червня, речниця Білого дому Карін Жан-П'єр на брифінгу у Вашингтоні.

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"Ця гребля була під контролем росіян, і вони несуть відповідальність за руйнування, завдані війною. Ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України в цей непростий час", - запевнила речниця Білого дому.

Якби Росія не здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну, то трагедії б не сталося, наголосила вона. Також Карін Жан-П'єр запевнила, що США й надалі аналізуватимуть ситуацію навколо Каховської ГЕС.

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Досі Київ і Москва звинувачували одне одного в підриві Каховської ГЕС. Утім, американський Інститут вивчення війни (ISW) називав російські закиди в бік України неправдоподібними.

Раніше американський телеканал NBC News повідомляв із посиланням на трьох анонімних співрозмовників, що дані розвідки США дають підстави підозрювати Росію в причетності до підриву греблі Каховської ГЕС. За даними каналу, невдовзі цю інформацію можуть розсекретити.

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