  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
КонфліктиУкраїна

Зеленський розкритикував роботу ООН і Червоного хреста

Ольга Журавльова | Даниїл Сотников
7 год. тому

Президент України розчарований реакцією двох міжнародних організацій на запити України у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

https://p.dw.com/p/4SKEy
Люди на човні в Новій Каховці
Люди на човні в Новій КаховціФото: Alina Smutko/REUTERS

Україна не отримала від ООН і Червоного Хреста відповіді на запити про допомогу з катастрофою на Каховській ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в середу, 7 червня.

"Ми не отримали жодної відповіді. Я шокований", - сказав Зеленський. А якщо реакція і була, то "дуже дипломатична", зауважив він. Президент підкреслив, що співробітники ООН і Червоного Хреста мали би бути "першими, хто рятує життя" на місці трагедії у Херсонській області, "але їх там немає".

"Те, що зараз відбувається, - це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа", - наголосив Зеленський, - Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, які пропливають повз. Це можна бачити з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно", - сказав Зеленський.

Читайте також: Мер окупованих Олешок повідомив про перших загиблих від підтоплення

Особливої допомоги потребує окупована Херсонщина

У своєму щоденному вечірньому відеозверненні Зеленський знову закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації "негайно долучитися до рятувальної операції". Допомога особливо потрібна жителям окупованих Росією територій, наголосив президент.

"Кожна загибла людини там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи - значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду - є", - заявив Зеленський, підкресливши, що всі "відповідні звернення України, нашого уряду - є".

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що далі?

В ООН заявили, що її група перебуває в Херсоні

В управлінні ООН із гуманітарних питань заявили, що група для координації зусиль із надання допомоги перебуває в Херсоні, підконтрольному Україні, повідомляє Reuters. В організації наголосили, що серйозною проблемою в затоплених районах став доступ до питної води, і що до вечора 7 червня було роздано приблизно 12 тисяч пляшок води і 10 тисяч таблеток для очищення.

Генеральний секретар ООН  Антоніу Гутерріш  6 червня назвав руйнування греблі Каховської ГЕС "монументальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою". За його словами, ООН і партнери планують терміново надати допомогу жителям постраждалих районів у вигляді питної води, ліків та "іншої критично важливої допомоги".

Читайте також: Київ критикує ООН за святкування дня російської мови на тлі прориву Каховської ГЕС

Екоцид і контрнаступ ЗСУ: наслідки знищення Каховської ГЕС

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Евакуація у Херсоні, 7 червня

Зеленський у Херсоні доручив розробити програму компенсацій

Суспільство2 год. тому
1 стор. з 3
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Александер Вершбоу

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Вершбоу про можливі гарантії безпеки для України

Конфлікти21 год. тому
Затоплені внаслідок руйнування греблі Каховської ГЕС будинки в Херсоні, фото 7 червня 2023 року

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Конфлікти22 год. тому
external

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Як на Херсонщині рятують тварин від води

Конфлікти23 год. тому02:01 хв.
Зруйнована гребля Каховської ГЕС

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Знищення Каховської ГЕС: якими будуть наслідки для ЗСУ

Конфлікти7 червня 2023 р.
external

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

"Я повністю довіряю українцям" - Пісторіус в інтерв'ю DW

Політика7 червня 2023 р.05:59 хв.
external

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Суспільство7 червня 2023 р.01:02 хв.
На головну сторінку