Зеленський розкритикував роботу ООН і Червоного хреста

Президент України розчарований реакцією двох міжнародних організацій на запити України у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

Україна не отримала від ООН і Червоного Хреста відповіді на запити про допомогу з катастрофою на Каховській ГЕС, заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю газеті Bild, опублікованому в середу, 7 червня.

"Ми не отримали жодної відповіді. Я шокований", - сказав Зеленський. А якщо реакція і була, то "дуже дипломатична", зауважив він. Президент підкреслив, що співробітники ООН і Червоного Хреста мали би бути "першими, хто рятує життя" на місці трагедії у Херсонській області, "але їх там немає".

"Те, що зараз відбувається, - це трагедія. Екологічна катастрофа і людська катастрофа", - наголосив Зеленський, - Люди, тварини загинули. З дахів затоплених будинків люди можуть бачити потопельників, які пропливають повз. Це можна бачити з іншого боку. Вивезти людей з окупованої частини Херсонщини дуже складно", - сказав Зеленський.

Читайте також: Мер окупованих Олешок повідомив про перших загиблих від підтоплення

Особливої допомоги потребує окупована Херсонщина

У своєму щоденному вечірньому відеозверненні Зеленський знову закликав Міжнародний комітет Червоного Хреста та інші міжнародні організації "негайно долучитися до рятувальної операції". Допомога особливо потрібна жителям окупованих Росією територій, наголосив президент.

"Кожна загибла людини там - це вирок наявній міжнародній архітектурі, міжнародним організаціям, які розучилися рятувати життя. Якщо зараз міжнародної організації немає в зоні цієї катастрофи - значить, її взагалі немає, значить, вона недієздатна. Усі відповідні звернення України, нашого уряду - є", - заявив Зеленський, підкресливши, що всі "відповідні звернення України, нашого уряду - є".

Читайте також: Підрив Каховської ГЕС: вода прибуває, людей евакуюють. Що далі?

В ООН заявили, що її група перебуває в Херсоні

В управлінні ООН із гуманітарних питань заявили, що група для координації зусиль із надання допомоги перебуває в Херсоні, підконтрольному Україні, повідомляє Reuters. В організації наголосили, що серйозною проблемою в затоплених районах став доступ до питної води, і що до вечора 7 червня було роздано приблизно 12 тисяч пляшок води і 10 тисяч таблеток для очищення.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш 6 червня назвав руйнування греблі Каховської ГЕС "монументальною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою". За його словами, ООН і партнери планують терміново надати допомогу жителям постраждалих районів у вигляді питної води, ліків та "іншої критично важливої допомоги".

Читайте також: Київ критикує ООН за святкування дня російської мови на тлі прориву Каховської ГЕС