ГУР: Є докази, що за знищенням Каховської ГЕС стоїть РФ

До знищення дамби Каховської ГЕС причетне військово-політичне керівництво і війська РФ, заявив представник ГУР міноборони України Андрій Юсов. За його словами, доказова база є, наразі вона доповнюється.

Знищення дамби Каховської гідроелектростанції (ГЕС) було цілеспрямоване і здійснене шляхом підриву, а за цими діями стоїть військово-політичне керівництво і війська Росії, заявив у середу, 7 червня, представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.

"Якщо говорити про доказову базу, то вона є, і наразі активно продовжує збиратись. Є маса прямих і непрямих свідчень того, що за цілеспрямованим знищенням дамби ГЕС - власне, йдеться про підрив - стоїть не просто Росія, а військово-політичне керівництво й офіційні війська загарбників", - заявив Юсов.

За його словами, доказова база про причетність РФ до підриву дамби збирається, і "весь український сектор Сил безпеки і оборони працюватиме над формуванням і наповненням цієї доказової бази". "Те, що за тиждень до цього в РФ до нормативно-правової бази було внесено зміни з метою того, що можна не розслідувати наслідки техногенної катастрофи у воєнний час, здається, - це явка з повинною", - додав представник ГУР.

Раніше секретар Ради національної безпеки й оборони (РНБО) України Олексій Данілов та оперативне командування "Південь" Збройних сил України (ЗСУ) заявили про причетність військових 205-ї мотострілецької бригади збройних сил Росії до підриву Каховської ГЕС. Водночас Москва заперечує свою причетність, а міжнародна спільнота не поспішає з висновками щодо причин знищення дамби. Згодом президент Туреччини Реджеп ТаїпЕрдоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування за участю, зокрема, України та РФ.

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Зеленський шокований бездіяльністю ООН і Червоного Хреста

Тим часом Україна досі не отримала допомоги з ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС від Організації об'єднаних націй (ООН) та Міжнародного комітету Червоного Хреста, заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі газетам Bild і Die Welt та виданню Politico, який цитує Reuters. "Ми не отримали відповіді. Я шокований", - сказав він, зазначивши, що з моменту катастрофи вже пройшло багато годин. Також Зеленський наголосив, що під час евакуації людей із підтоплених регіонів Херсонщини російські військові обстрілюють українських рятувальників.

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З закликом допомогти евакуювати людей з окупованих військами РФ територій Херсонщини звернувся до міжнародних гуманітарних організацій, зокрема до ООН та Червоного Хреста, також і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. "Міжнародні гуманітарні організації мають негайно втрутитися. Ми закликаємо взяти на себе евакуацію людей з окупованих росіянами територій Херсонщини. Маємо врятувати життя людей, яких окупанти прирекли на смерть", - написав він у Telegram.

ЄС надсилає допомогу для ліквідації наслідків затоплення

Водночас міжнародні партнери почали надавати Україні матеріальну допомогу для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС Україні. Так, Європейський Союз задіяв Механізм цивільного захисту, в рамках якого Німеччина передає п'ять тисяч фільтрів для води та 56 генераторів, а Австрія - 20 цистерн для води та 10 дренажних насосів. Крім того, Литва та Німеччина запропонували намети, ліжка та ковдри. Також Польща передасть Україні 10 цистерн і 10 насосів для відкачування води із затоплених місць.

Відправити Україні допомогу "протягом вже наступних годин" також пообіцяв у Twitter президент Франції Еммануель Макрон.

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video