Ердоган запропонував розслідувати знищення Каховської ГЕС

Для розслідування знищення Каховської ГЕС президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити комісію за участю України, РФ, ООН та міжнародної спільноти, зокрема, Туреччини.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував створити міжнародну комісію з розслідування руйнування Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це повідомила у середу, 7 червня, канцелярія Ердогана у Twitter.

Зокрема, під час телефонної розмови із президентом України Володимиром Зеленським Ердоган заявив, що для детального розслідування знищення Каховської ГЕС може бути створена комісія за участю експертів з України, Росії, Організації об'єднаних націй (ООН) і міжнародної спільноти, зокрема Туреччини.

Також Ердоган запевнив Зеленського, що Туреччина готова зробити "все можливе" для розслідування, а переговори можуть відбуватися за прикладом тих, що ведуться в рамках Чорноморської зернової ініціативи ("зернової угоди"). Президент Туреччини наголосив, що оскільки війна Росії проти України триває, запобігти людським жертвам неможливо, тому "ідея повернення до переговорів має домінувати". Водночас Туреччина "рішуче продовжуватиме свої зусилля для встановлення справедливого миру", наводить слова Ердогана його канцелярія.

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Київ передав Анкарі список нагальних потреб

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Ердоганом розповів про гуманітарні та екологічні наслідки руйнування Каховської ГЕС.

"Розповів про гуманітарні та екологічні наслідки російського теракту на Каховській ГЕС, зокрема про ризики для ЗАЕС (Запорізької атомної електростанції - Ред.). Передав список нагальних потреб України для ліквідації лиха", - повідомив Зеленський у Telegram.

Президент України наголосив, що "голос Туреччини важливий", коли йдеться про виведення російських військ з української території, повернення незаконно ув’язнених людей, зокрема кримських татар, і продовження й розширення "зернової ініціативи".

Після розмови із Зеленським Ердоган також проговорив телефоном з президентом РФ Володимиром Путіним, якому повідомив про необхідність комплексного розслідування руйнування Каховської ГЕС міжнародною комісією, пише Reuters.

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Як повідомлялось, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.

Підрив Каховської ГЕС: як реагує Захід To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video