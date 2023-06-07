Лубінець: РФ не дає евакуюватися людям на лівобережжі Дніпра

Омбудсман Дмитро Лубінець заявив, що російські окупаційні сили не дають евакуюватися людям в затоплених регіонах на лівобережжі Херсонщини. Він закликав міжнародні організації врятувати людей.

Російські окупаційні сили не евакуюють та не дають змоги евакуюватися самостійно людям із затоплених регіонів на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини, які страждають внаслідок знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС). Про це заявив у середу, 7 червня, Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Сотні будинків і десятки населених пунктів Херсонщини підтоплені або затоплені повністю. На жаль, більш за все постраждалим залишається лівий берег Херсонщини, який знаходиться під контролем окупаційної влади. Сотні тисяч людей залишились без нормального доступу до питної води. Люди, втративши все, намагаються врятувати хоча б своє життя. Але ворог не евакуює та не дає змоги евакуюватися самостійно", - написав він у Telegram.

За словами Лубінця, з’являються повідомлення про те, що росіяни не пропускають людей на блокпостах і повертають назад без російського паспорта, обстрілюють Херсон під час евакуації, не допускають волонтерів, які хочуть допомогти людям, на тимчасово окуповану територію, а водночас самі не евакуюють людей.

Омбудсман наголосив, що "цілі сім’ї сидять на дахах будинків, благають про допомогу і порятунок, але на їх прохання окупаційна влада не реагує". Українські військові з висоти завдяки дронам бачать складну ситуацію але, на жаль, нічим не можуть допомогти, зауважив Лубінець. "Тому закликаю міжнародні організації організувати евакуацію людей з тимчасово окупованих Росією українських територій аби врятувати їхні життя", - написав він.

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Генштаб: РФ не переймається проблемами місцевого населення

Генеральний штаб Збройних сил України у вечірньому зведенні також наголошує, що на захоплених територіях сили РФ і окупаційна влада "не переймається проблемами місцевого населення". "Так, після підриву російськими терористами греблі Каховської ГЕС, мешканці селища Козачі Лагері, які опинились у зоні підтоплення, не дочекались допомоги від окупаційної так званої влади та намагались самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Проте, російські військовослужбовці, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили евакуацію", - йдеться у повідомленні.

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Водночас у місті Гола Пристань на Херсонщині, за даними генштабу, російські окупаційні сили виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель росіяни облаштовують вогневі позиції, наголосили в генштабі ЗСУ.

Як повідомлялось, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.