"Чорнобиль для Путіна": преса про руйнування Каховської ГЕС

Прорив греблі ГЕС був незапланованим чи це "акт тероризму" з боку Росії? Як Заходу реагувати на цю катастрофу? Думки німецьких журналістів - в огляді преси DW.

Хто стоїть за знищенням Каховської ГЕС і як ця катастрофа вплине на жителів Херсонської області, довкілля і подальший перебіг війни в Україні - ці питання турбують оглядачів багатьох німецьких видань.

FAZ: "Злочинців варто пошукати в Росії"

"Що саме стало причиною прориву греблі Каховської ГЕС, поки не можна сказати напевно. Однак багато чого свідчить на користь того, що треба дивитися убік Росії", - вважає оглядач газети Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) Райнгард Фезер (Reinhard Veser).

На його думку, першопричиною катастрофи є агресивна війна, розв'язана Росією проти України. "І настільки ж очевидно, з огляду на перебіг війни, який спостерігався донині, що російські окупанти могли б бути настільки безпринципними, щоб навмисно довести справу до такої катастрофи", - розмірковує журналіст.

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На його думку, саме росіяни можуть мати користь від прориву греблі у військовому плані, оскільки він лише ускладнить підготовку до очікуваного наступу ЗСУ. До того ж, "на відміну від російського керівництва, Україна ще може втратити хорошу репутацію - репутацію, яка є для неї життєво важливою, адже від неї залежить, яку підтримку країна отримає від Заходу", нагадує Фезер.

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TAZ: Руйнування ГЕС як провісник російського відступу

Голова міжнародного відділу берлінської газети Die Tageszeitung (TAZ) Домінік Йонсон (Dominic Johnson) звертає увагу на слова канцлера Німеччини Олафа Шольца (Olaf Scholz) та деяких інших міжнародних політиків про те, що події на Каховській ГЕС знаменують "новий вимір" війни. Це передбачає наявність певної інформації про причини того, що сталося, підсумовує журналіст: "Отже, це (руйнування Каховської ГЕС. - Ред.) - акт державного тероризму, для якого мало бути віддано наказ".

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"Водночас це й ознака того, що Росія очікує своєї поразки. Якби Путін вірив у подальше російське панування на півдні України, він не став би затоплювати цей регіон і при цьому перерізати водопостачання Криму, - міркує далі автор коментаря. - Масштабний саботаж, найімовірніше, є передвісником військового відступу. Як і багато інших прикладів, цей унаочнює те, що мета Росії - стерти Україну з лиця землі. Чи-то через окупацію, чи просто знищенням".

Необхідно, щоб Україна здобула перемогу в цій війні, а "режим Путіна" зник, впевнений Йонсон. "Чорнобильська катастрофа 1986 року оголила безмежну брехливість радянської системи та її презирство до людей, що прискорило її падіння. Злочин із греблею Каховської ГЕС 2023 року повинен мати для путінської системи такі ж наслідки", - вважає він.

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Süddeutsche Zeitung: "Відбувається ескалація війни"

Оглядач газети Süddeutsche Zeitung (SZ) Томас Авенаріус (Tomas Avenarius) зазначає, що прорив греблі Каховської ГЕС "змінить поле бою": адже "затоплена південна Україна перетворюється на майже непрохідну місцевість для танків і гаубиць".

Намагаючись проаналізувати, яку вигоду могло мати знищення Каховської ГЕС для російської чи української сторін, журналіст доходить висновку: "Те, що відбувалося в головах в офіцерів, не відіграє жодної ролі з політичної точки зору. (...) Що відіграє важливу роль - так це ескалація. Підрив греблі як зброя - це робить війну в Україні ще більш небезпечною".

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"Це має примусити замислитися тих, хто вважає війну конфліктом, у якому важливе питання кількості: танків Leopard, реактивних систем залпового вогню Himars або винищувачів F-16. Ці самовдоволені військові теоретики вважають очевидним, що Україна виграє війну, як тільки в неї буде достатньо зброї. Однак спричинена підривом греблі повінь демонструє, що одна зі сторін війни може несподівано вдатися до засобів, які відсунуть питання кількості на задній план.

Якщо греблю знищили російські війська, то перед лицем поразки господар Кремля може згадати про свою тактичну ядерну зброю. Навіть якщо на початку війни він і не планував використовувати свої "маленькі" атомні бомби і ніхто не вірив, що він на таке здатен", - попереджає Томас Авенаріус.

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Die Welt: "Захід має дати відповідь на російську ескалацію"

Оглядач газети Die Welt Клеменс Верґін (Clemens Wergin) не сумнівається у причетності Росії до руйнування Каховської ГЕС і покладає на Москву відповідальність за екологічну та гуманітарну катастрофи, з якими стикнулася Херсонщина. "Це ще одне порушення цивілізаційних норм у війні, яку російська сторона веде, вчиняючи систематичні та масштабні воєнні злочини", - пише він.

За оцінкою журналіста, руйнування греблі на Дніпрі не піддається військовій логіці, проте вписується у "політику випаленої землі, яку здійснює Москва": "За принципом: якщо ми не можемо це отримати, то принаймні знищимо це і посіємо страх і жах серед мирного населення".

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"Росія ставить себе на один цивілізаційний рівень із такими терористичними організаціями, як "Аль-Каїда" та ІД. І це не може залишитися без наслідків. Це вимагає чіткої відповіді Заходу і всіх, хто хоче зберегти міжнародний лад, який ґрунтується на правилах", - заявляє Верґін.

На думку автора коментаря, належною відповіддю має стати визнання ЄС та іншими країнами Росії державою-терористом, посилення санкцій і висунення Міжнародним кримінальним судом обвинувачень не тільки проти політичного, а й проти військового керівництва РФ, включно з командирами на місцях. "Адже лише так можна досягти ефекту залякування і побороти культуру безкарності російської армії, що перебуває у процесі суцільного морально занепаду", - підсумував автор публікації.