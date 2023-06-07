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Руйнування Каховської ГЕС: ЄС відправляє Україні допомогу

Олександр Куницький
58 хв. тому

У відповідь на запит від України ЄС відправляє обладнання та техніку для допомоги з ліквідацією наслідків руйнування Каховської ГЕС. Перші внески зробили Німеччина, Австрія та Литва.

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Рятувальники на затоплених вулицях Херсона після руйнування Каховської ГЕС
Рятувальники на затоплених вулицях Херсона після руйнування Каховської ГЕСФото: Aleksey Filipov/AFP

Європейський Союз відправляє Україні обладнання та техніку для допомоги з ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС у Херсонській області. Про це у середу, 7 червня, повідомила пресслужба Європейської комісії (ЄК).

У повідомленні зазначається, що у відповідь на запит від України ЄС негайно задіяв для передачі допомоги Механізм цивільного захисту завдяки прешим внескам Німеччини, Австрії та Литви. Так, Німеччина запропонувала п'ять тисяч фільтрів для води та 56 генераторів , а Австрія - 20 цистерн для води та 10 дренажних насосів, які вже прямують до України. Крім того, Литва та Німеччина запропонували намети, ліжка та ковдри.

Водночас, як наголосили в ЄК, Координаційний центр ЄС з реагування на надзвичайні ситуації перебуває у прямому контакті з українськими службами з надзвичайних ситуацій, щоб відстежувати потреби на місцях, і "готовий координувати подальшу допомогу Україні, виходячи з потреб, що виникатимуть".

Окрім того, гуманітарне представництво ЄС в Україні координує роботу зі своїми партнерами, щоб швидко реагувати на потреби людей, які постраждали від затоплення, зокрема надаючи продовольчу допомогу та питну воду.

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Руйнування Каховської ГЕС

Як повідомлялось,  Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню.

Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.

До і після: знищення дамби Каховської ГЕС із супутників

Станом на середину дня 7 червня пік розливу Каховського водосховища після руйнування ГЕС минув, стабілізація рівня води відбуватиметься протягом наступних чотирьох днів, повідомив генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота. Водночас він наголосив, що масштаби катастрофи залишаються надзвичайними.

Наразі рятувальні служби, поліція та волонтери продовжують евакуацію людей із затоплених міст та сіл на неокупованій частині Херсонщині. За даними Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) України, станом на 15:00 7 червня з підтоплених територій вдалося евакуювати 1 752 людини, з них - 103 дитини.

За попередніми даними міністерства внутрішніх справ України, всього підтоплено 29 населених пунктів, із них 19 - на підконтрольній Україні території, а 10 - на тимчасово окупованій Росією. Нині до ліквідації наслідків залучено майже 1 800 людей та понад 300 одиниць техніки, зазначили у ДСНС.

Масова евакуація після знищення Каховської ГЕС

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Рятувальники на затоплених вулицях Херсона після руйнування Каховської ГЕС

Руйнування Каховської ГЕС: ЄС відправляє Україні допомогу

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