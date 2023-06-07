Знищення Каховської ГЕС: Польща передасть цистерни і насоси

Варшава передасть Києву 10 цистерн місткістю 18 тисяч літрів і 10 насосів для відкачування води із місць, які були затоплені внаслідок руйнування Каховської ГЕС.

Польща передасть Україні 10 цистерн і 10 насосів для відкачування води із затоплених після знищення Каховської гідроелектростанції (ГЕС) місць. Про це у середу, 7 червня, повідомив міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Камінський.

"Через трагічне становище цивільного населення після того, як Росія зруйнувала дамбу на річці Дніпро в Новій Каховці, ми з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким ухвалили рішення передати Україні 10 цистерн для води місткістю 18 тисяч літрів і 10 високопродуктивних насосів", - написав він у Twitter.

Допомогу для ліквідації наслідків руйнування Каховської ГЕС Україні також передає і Європейський Союз, невідкладно задіявши Механізм цивільного захисту завдяки прешим внескам Німеччини, Австрії та Литви. Так, Німеччина запропонувала п'ять тисяч фільтрів для води та 56 генераторів , а Австрія - 20 цистерн для води та 10 дренажних насосів, які вже прямують до України. Крім того, Литва та Німеччина запропонували намети, ліжка та ковдри.

Евакуація людей триває

Наразі із затоплених міст та сіл в Херсонській області рятувальні служби, поліція та волонтери продовжують евакуацію людей. Як повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, наразі вже евакуйовано 1894 людини. "В зоні підтоплення залишається 30 населених пунктів, 20 із них знаходяться на підконтрольній території, 10 - на тимчасово окупованій території", - сказав він в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

При цьому, за словами Клименка, на лівому березі Дніпра російські окупаційні сили взагалі не евакуюють людей, тому Україна звернулася до міжнародних організацій і розробляє план порятунку життя людей.

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Лише в місті Херсон, наголосив міністр, для порятунку людей та тварин залучено близько 50 плавзасобів. "Ми евакуюємо наших громадян, які від учорашнього дня залишилися (заблокованими - Ред.) в приватних будинках та висотних будинках мікрорайону Острів, де найтривожніша ситуація на даний момент", - сказав він, наголосивши, що рятувальники вивозять також тварин.

Як повідомлялось, Каховська гідроелектростанція була зруйнована в ніч на 6 червня. За даними "Укргідноенерго", це сталося внаслідок підриву зсередини машинної зали, ГЕС зруйнована повністю і не підлягає відновленню. Київ і партнери покладають повну відповідальність за підрив на Росію, Москва це заперечує. Каховська ГЕС після окупації контролювалася російськими військами.