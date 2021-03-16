 Вакцина AstraZeneca і тромбоз: усе, що відомо на цей час | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 17.03.2021

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Світ

Вакцина AstraZeneca і тромбоз: усе, що відомо на цей час

Випадки синус-тромбозів призвели до призупинення використання вакцини AstraZeneca у багатьох країнах. Однак що це за тромбози? І чи не було рішення регуляторів поспішним?

Тромб у головному мозку (комп'ютерна томографія)

Тромб у головному мозку (комп'ютерна томографія)

З міркувань безпеки в Німеччині призупинили вакцинацію від коронавірусу препаратом AstraZeneca. Це такий самий препарат, як і той, що використовують для вакцинації в Україні, але вироблений на інших потужностях та під іншою торговельною маркою. Рішення призупинити вакцинацію в Німеччині оголосили на початку тижня і чинним воно залишатиметься доти, доки не буде інших розпоряджень. Але чому? Інституту імені Пауля Ерліха, що опікується питаннями вакцинації, було повідомлено про сім випадків рідкісної форми тромбозу, які виникли у людей незабаром після введення вакцини. Три випадки мали летальний наслідок. Ми зібрали відомі на цей час факти.

Тромб у мозку: що насправді відбувається?

Після введених у Німеччині від початку вакцинації 1,6 мільйона доз препарату AstraZeneca до цього часу виявлено сім випадків так званого синус-тромбозу, тобто закупорення судин головного мозку. Водночас у цих же осіб встановлена нестача тромбоцитів, що може впливати на згортання крові.

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У разі тромбозів синусів головного мозку тромби закупорюють вени мозку, через які зазвичай до серця прокачується кров, не насичена киснем. Якщо ж кров не може надходити, як треба, у мозку підвищується тиск, що може призвести до утворення там кровотеч. У найгіршому випадку тромбоз синусів мозку призводить до смертельних крововиливів у мозок (інсультів).

Однак до цього часу така форма тромбозу була рідкісною, зважаючи на статистику: до цього часу вважали, що у середньому протягом року вона виникає у двох-п'яти людей на мільйон. Останні дослідження свідчать про більшу кількість тих, у кого спостерігається тромбоз синусів мозку. Так, за даними дослідження австралійських вчених, йдеться про цифру до 15,7 випадка такого тромбозу на мільйон за рік, каже Пол Хантер, професор медицини в Університеті Східної Англії. "Це означає, що актуальні показники недооцінені у чотири-вісім разів", - пояснює фахівець.

Після оголошення в Німеччині рішення про призупинення використання вакцини AstraZeneca, в країні відразу розгорнулася дискусія. Власне, ризик утворення тромбозу і раніше існував, приміром, у жінок, котрі приймають протизаплідні пігулки. Тож чому за 1100 випадків тромбозів на мільйон жінок ніхто пігулки не забороняє, а за сімох випадків на 1,6 мільйона - відразу зривається план і стратегія вакцинації? У різноманітних дискусіях серед фахівців лунають різні тези: від тієї, що синус-тромбози і "звичайні" тромбози взагалі не можна порівнювати, до тієї, що саме у жінок найчастіше і виникає синус-тромбоз.

Чи виправдане призупинення вакцинації?

Урядове рішення про призупинення вакцинації від коронавірусу, звичайно, було обґрунтованим. Відповідну рекомендацію дав Інститут імені Пауля Ерліха, який предметно займається питаннями безпеки вакцин і медикаментів. Як зазначають в Інституті, рекомендацію там висловили "після інтенсивних консультацій щодо значимих випадків тромбозу в Німеччині та Європі".

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Експерт з медичних питань Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Карл Лаутербах (Karl Lauterbach) вважає дуже ймовірним зв'язок між щепленням та випадками тромбозу, однак, на його думку, це не мало б бути причиною припинення вакцинації. "Я б на основі наявних даних таке рішення не ухвалював", - заявив фахівець у розмові з Deutschlandfunk.

Професор Петер Берліт (Peter Berlit) з Німецького товариства неврології також каже про те, що "на даний час, суто зі статистичних даних, йдеться більше не про причинну залежність, а про її відсутність". Це означає, що наявна кількість синус-тромбозів досі перебуває в межах тої статистики, що має місце без щеплень.

Утім, такі порівняння є проблемними: так, статистика зазвичай зважає на дані, зареєстровані протягом року. Згадані випадки після вакцинації виявлені станом на зараз тільки від лютого цього року. Щоправда, Берліт має цьому пояснення: "Відомо, що синус-тромбози часто виникають у зв'язку з інфекціями. Звичайним є те, що інфекції частіше виникають навесні та восени, тож і синус-тромбози також", - зазначає професор.

Фахівці зауважують також, що, наприклад, коронавірусна інфекція частіше спричиняє тромбози. Це полягає, ймовірно, у тому, що імунна система людини при COVID-19 у бік збільшення регулює певний механізм захисту, який впливає на згортання крові і може призводити до збільшення тромбів.

Стратегія щеплення як "печворк": яке рішення правильне?

Припущення, що схожим чином, як COVID-19, викликають тромбози і діючі речовини препаратів для щеплення, Берліт називає теоретичними. "До цього часу ніщо на це не вказує. Поширення у такій формі простежується тільки в Німеччині і, наприклад, зовсім ні - у Великобританії".

Вакцина AstraZeneca

Попри високу ефективність, з іміджем у вакцини AstraZeneca не склалося

Британців, схоже, останні події на континенті не бентежать - там вакцинація триває. На 11 мільйонів використаних доз вакцини AstzraZeneca там повідомлено про три випадки синус-тромбозів.

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"Звичайно, цей ймовірний взаємозв'язок має бути ретельно досліджений. Незважаючи на це, ми повинні також зважати на реальну шкоду, яку спричиняє затримка зі щепленнями, зважаючи на зростання в Європі кількості заражень коронавірусом", - зазначає професор Хантер з Університету Східної Англії.

Європейське агентство лікарських засобів (ЄАЛЗ) проводить перевірку випадків тромбозів, про які нині відомо. Водночас там не бачать підстав для призупинення вакцинації препаратом AstraZeneca. "Поки проводиться перевірка, ми вважаємо, що переваги вакцинації препаратом AstraZeneca для стримування поширення коронавірусу переважають ризики побічних ефектів від препарату", - йдеться у повідомленні ЕМА.

Результати перевірки очікують протягом наступних двох тижнів. "Чи правильно на цей час повністю припинити з введенням вакцини, є радше політичною дискусією, - вважає Берліт. - Думаю, що ризик серйозних неврологічних ускладнень внаслідок COVID-19 статистично є вищим, ніж від щеплень. Про це свідчать усі дані".

На що мають зважати вакциновані люди?

Той, хто отримав щеплення вакциною AstraZeneca має зважати на певні симптоми, каже Берліт: "Особи, які протягом перших 2-3 тижнів після вакцинації мають постійний дуже сильний головний біль, повинні бути обстежені". Так само на тлі головного болю вказувати на тромбоз можуть точкові синці на шкірі.

Якщо ж головний біль виникає на пару годин на день, то спершу не треба хвилюватись. Тим більше, що погода нині дуже мінлива.

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    Автор: Андрій Гурков


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