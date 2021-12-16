В Україні кількість випадків COVID-19 зростає четвертий день поспіль

В Україні протягом доби, що минула, зафіксовано 9590 нових випадків захворювання на COVID-19, одужали понад 25 тисяч людей, 355 людей померли, повідомляє пресслужба міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України у четвер, 16 грудня.

Серед нових випадків заражень коронавірусом 115 припадає на медичних працівників, 864 - на дітей. Також за минулу добу в країні госпіталізовано 2089 осіб з підтвердженими випадками та підозрою на COVID-19.

Днем раніше, 15 грудня, повідомлялось про 8109 нових випадків СOVID-19, 14 грудня зазначалось про зафіксовані за добу 7283 випадків інфікувань коронавірусом, 13 грудня - 4073 випадків.

За останніми зведеними даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, Україна з 356 жертвами коронавірусу була на п'ятому місці за кількістю нових смертей від COVID-19 за добу у світі після США, Росії, Польщі та Німеччини.

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За весь час пандемії в Україні захворіли на COVID-19 понад 3,5 мільйона людей, померли - 92313. Щонайменше одну дозу вакцини вже отримали майже 14,3 мільйона жителів України. Повністю імунізовані - понад 12,7 мільйона людей

Вихід з "червоної" зони

15 грудня з "червоної" зони епідеміологічної небезпеки вийшли дві області - Вінницька та Хмельницька. За даними МОЗ, в "червоній" зоні залишається ще вісім областей: Волинська, Житомирська, Запорізька, Київська, Миколаївська, Сумська, Черкаська та Чернігівська. Як зазначив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, в Україні вже п'ять тижнів поспіль фіксують зменшення кількості нових випадків COVID-19.

Нагадаємо, уряд продовжив адаптивний карантин до 31 березня 2022 року включно. За словами Шмигаля, дотримуватися встановлених карантинних обмежень в Україні необхідно до тих пір, поки рівень вакцинації не досягне 70 відсотків населення.