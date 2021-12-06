Київ і вісім областей України виходять з "червоної" зони карантину

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила перевести з 7 грудня вісім областей України та Київ з "червоної" зони епідемічної небезпеки до "жовтої". Про це у понеділок, 6 грудня, повідомив міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

"Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 07 грудня 2021 року "червоний" рівень епідемічної небезпеки на території Донецької, Дніпропетровської, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Одеської, Рівненської, Херсонської областей та міста Києва", - написав він.

Посилення карантину в "жовтих" зонах

Водночас з 6 грудня в Україні посилили карантинні заходи для регіонів "жовтої" зони епіднебезпеки, тому для невакцинованих проти коронавірусу громадян більшість заборон залишаться чинними. Відвідувати масові заходи чи громадські заклади (ресторани, кінотеатри, спортзали) у "жовтих" зонах зможуть ті, хто отримав принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19. При цьому термін дії "жовтого" сертифіката відтепер скорочено зі 120 до 30 днів. Натомість в регіонах "червоної" зони необхідний сертифікат про повний курс імунізації від коронавірусу.

Станом на 6 грудня до "жовтої" зони епіднебезпеки належать Закарпатська, Кіровоградська, Тернопільська, Харківська та Чернівецька області. Полтавська область визначена як регіон "помаранчевої" зони - там перевищений один із індикаторів, що стосується рівня госпіталізацій чи зайнятості ліжок з підведеним киснем. Усі інші області України - в "червоній" зоні карантину, де діють найсуворіші обмеження.

Новий варіант коронавірусу

Нагадаємо, що нині світом шириться новий варіант коронавірусу - омікрон. Вперше його виявили в листопаді у Південній Африці. Станом на початок грудня його зафіксували у близько 40 країнах світу, зокрема у сусідніх до України Росії та Румунії. В Україні омікрон поки що не виявляли.

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За даними вчених, новий варіант COVID-19 має дуже велику кількість мутацій - 32. Для порівняння, у дельта-варіанта їх дві. Ці мутації сприяють підвищенню заразності. Однак наразі невідомо, чи викликає новий варіант коронавірусу більш тяжкий перебіг хвороби. Досі випадки інфікування омікроном зафіксовані переважно серед молоді, яка зазвичай легше переносить недугу.

Раніше повідомлялося, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) поки не фіксувала летальних випадків від інфікування омікроном . ВООЗ продовжує збирати дані про новий варіант COVID-19, щоб оцінити ефективність наявних вакцин, тестів та методів лікування.